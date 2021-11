Zwischen Bayernliga Süd und DFB-Team: Das kuriose Fußballerleben des Daniel Brändle

Daniel Brändle (29) spielt sonst Amateurfußball in Pullach, am Donnerstag aber gegen die deutsche Nationalmannschaft in Wolfsburg. Über einen Pendler zwischen den Welten.

Auf gerade mal drei Einsätze kommt Brändle in der laufenden Bayernliga-Saison, wurde dabei zweimal ein- und einmal ausgewechselt. Mit Pullach kämpft der Mittelfeldspieler in der Süd-Staffel gegen den Abstieg, nach 20 Spielen stehen nur 16 Punkte auf der Habenseite. "Wir müssen dringend Punkte holen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben", sagt Brändle im Interview mit "dfb.de".

Der Projektmanager einer Sportmarketingagentur in München führt für einige Tage im Jahr aber auch ein "zweites Leben". Brändle ist Nationalspieler Liechtensteins, hat für das A-Team bereits 38 Länderspiele angesammelt. In seinem Schrank hängen getauschte Trikots von Weltmeister Juan Mata (Spanien), Europameister Marco Verratti (Italien), Stephan Lichtsteiner (Schweiz), Martin Harnik (Österreich) und Sebastian Larsson (Schweden). Auf die "kleine Sammlung" ist Brändle stolz, gerne würde er ihr am Donnerstagabend aber noch ein DFB-Trikot hinzufügen.

"Ich habe nie alles auf die Karte Profifußball gesetzt"

Fällt seine Wahl auf einen Bayern-Profi, hat er diesen womöglich vorher schon einmal getroffen. "Für einen unserer Kunden habe ich teilweise mit dem FC Bayern und dessen Spielern zu tun, die aber natürlich nicht wissen können, dass ich Nationalspieler von Liechtenstein bin", erzählt Brändle mit einem Schmunzeln. Sein erstes Länderspiel hat er bereits 2014 bestritten, das gegen den Weltmeister von 2014 sei aber dennoch "sehr, sehr besonders".

Nach dem verpassten Hinspiel, in dem sich Liechtenstein beim 0:2 mehr als achtbar aus der Affäre zog, freut sich Brändle nun auf ein "absolutes Highlight". Dass es solche nicht noch häufiger in seinem Leben gibt, ist für den in Vaduz geborenen Amateur kein Problem. "Ich habe nie alles auf die Karte Profifußball gesetzt", gesteht Brändle, der im Januar seinen 30. Geburtstag feiert.

Gegner in der Bayernliga wüssten nur selten, dass er, der 1,72 Meter große Liechtensteiner, auch Nationalspieler ist. "Innerhalb meiner Mannschaft wissen es alle. Da werde ich auch gerne mal aufgezogen, wenn mir als Nationalspieler eine Aktion misslingt oder wenn ich im Training getunnelt werde. Aber natürlich gibt es auch viel positive Resonanz", berichtet Brändle.

Das ist schon ziemlich kurios. Aber inzwischen ist es für mich fast zur Normalität geworden. Daniel Brändle

Generell fühle sich das Pendeln zwischen den beiden Welten aber "manchmal schon ziemlich krass an". "An dem einen Tag spiele ich irgendwo auf dem Dorf in der Bayernliga. Da reisen wir im eigenen PKW an und trinken nach einem Sieg vielleicht das eine oder andere Bier", beschreibt Brändle: "Ein paar Tage später ist die deutsche Nationalmannschaft im Stadion in Wolfsburg der Gegner. Wir fahren im Mannschaftbus zur Arena. Unsere Bewegungen werden plötzlich von zahlreichen Kameras und tausenden Fans beobachtet. Und danach geht es zurück in den Amateurfußball. Das ist schon ziemlich kurios. Aber inzwischen ist es für mich fast zur Normalität geworden."

Liechtenstein befindet sich "im Umbruch"

In der WM-Qualifikationsgruppe J ist Liechtenstein mit nur einem Punkt aus acht Spielen bei einer Tordifferenz von -21 abgeschlagen Letzter. Den Urlaubsantrag für eine Reise nach Katar kann sich Brändle, der in der Quali bislang viermal zum Zug kam, also sparen. Auch deswegen spiele das Ergebnis in Wolfsburg "nicht die wichtigste Rolle". Der Projektmanager hofft vielmehr auf "eine gute Leistung" und, "dass wir diesen besonderen Tag auch etwas genießen können".

Trotz der bereits gesicherten WM-Qualifikation braucht sich Liechtenstein nicht auf Geschenke des deutschen Teams einzustellen. Für Brändle steht aber ohnehin die gesamte Entwicklung im Vordergrund: "Wir befinden uns im Umbruch und bauen gerade zahlreiche junge Spieler ein. Das braucht etwas Zeit, wird sich aber langfristig positiv auszahlen."

Eine Leistung - und vor allem ein Ergebnis - wie im Hinspiel sei keine Selbstverständlichkeit. "Man darf nicht vergessen, dass in unserem Kader für die Partie gegen Deutschland mehr Amateure als Profis stehen werden", sagt Brändle und bezieht sich dabei selbst mit ein. Ein Pendler zwischen den Welten eben.