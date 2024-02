Zwischen Abschiedsspielen, Wechsel und Nationalmannschaft

Am Donnerstag beginnt für die Frauen-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Mit dabei ist auch Mareike Thomaier. Der 23-Jährigen steht mit ihrem Wechsel im Sommer eine aufregende Zeit bevor.

Nach dem klaren und souveränen 35:26-Auswärtssieg des TSV Bayer 04 Leverkusen beim BSV Sachsen Zwickau reist Mareike Thomaier zur nächsten Maßnahme der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Auf dem Programm stehen die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei. Am Donnerstag bestreitet man die Partie auswärts in Sala, das Rückspiel findet am Sonntag, 3. März um 18.15 Uhr in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle statt.

Die Abschiedstour von Mareike Thomaier läuft. Neun Spiele wird sie noch im Trikot von Bayer Leverkusen absolvieren, ehe sie dann - gemeinsam mit Viola Leuchter - zur SG BBM Bietigheim (zur neuen Saison starten die Handballerinnen unter dem Namen HB Ludwigsburg) wechselt. "Daran verschwende ich jetzt noch keinen Gedanken, jetzt möchte ich erst einmal bestmöglich mit Leverkusen abschließen", berichtet die 23-Jährige.

Schnell im Fokus

Im Alter von fünf Jahren begann Mareike Thomaier beim SV Blau-Weiß Hand mit dem Handballsport. Das junge Talent nahm an zahlreichen Handballcamps in Leverkusen teil. Sie wurde dort von Jutta Ehrmann-Wolf und Renate Wolf entdeckt. "Beide haben damals immer wieder versucht mich nach Leverkusen zu holen. 2011 bin ich dann tatsächlich gewechselt. Ich habe diesen Schritt nie bereut und ich bin beiden sehr dankbar, dass sie mich geholt und gefördert haben", berichtet die gebürtige Kölnerin.

Einmal konnte Mareike Thomaier in der Jugend die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft mit Leverkusen gewinnen, zweimal wurde sie Vizemeisterin. Auch in der Bundesliga bekam sie früh Spielzeiten und entwickelte sich schnell zur Nationalspielerin. Henk Gröner nominierte die Kölnerin, am 1. Oktober 2020 absolvierte sie in Lingen gegen die Niederlande ihr erstes Länderspiel für die DHB-Auswahl.

Rasanter Aufstieg

"Bei mir ist in den vergangenen Jahren ganz viel ganz schnell passiert", blickt Thomaier dankbar zurück. "Ich bin für die Zeit unendlich dankbar. Jetzt, mit dem Wechsel nach Bietigheim bzw. Ludwigsburg, möchte ich einfach den nächsten Schritt in meiner Karriere machen." In Bietigheim kann die Spielmacherin international spielen, sich in der Champions League beweisen und trainiert vor allem aber auch tagtäglich mit internationalen Topstars. Zudem möchte die Nationalspielerin ihre ersten Titel im Seniorenbereich gewinnen.

Aber vor den letzten Spielen im Elfen-Trikot in der Bundesliga und vor dem Wechsel in den Süden der Republik will Mareike Thomaier erst einmal mit der DHB-Auswahl zwei wichtige Siege in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei einfahren und sich dann im April mit der Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren.

"Ich möchte - ganz egal, ob im Verein oder der Nationalmannschaft - immer den bestmöglichen Handball zeigen, den ich spielen kann. Ich möchte die Trainer mit Leistungen überzeugen, so dass man nicht an mir vorbeikommen kann. Dafür arbeite ich Tag für Tag hart", sagt Mareike Thomaier.

Heimspiel für Thomaier

Die Spielmacherin aus Leverkusen hofft darauf am kommenden Sonntag im Kader von Markus Gaugisch dabei zu sein, denn die Partie in der Slowakei in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ist quasi ein Heimspiel für die 23-Jährige, bei dem sie von vielen Freunden und der Familie vor Ort unterstützt werden würde.

"Gegen die Slowakei wollen wir zwei Siege einfahren und so einen wichtigen Schritt Richtung EM in Österreich, Ungarn und der Schweiz in diesem Jahr machen. Wir wollen uns als Team weiterentwickeln", sagt Mareike Thomaier.