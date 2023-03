Zwickaus Trainer hat die Einstellung vermisst: "Sehr ernüchternd"

Beim FSV Zwickau zog Trainer Ronny Thielemann nach dem 0:4 in Dortmund ernüchtert Bilanz und vermisste vor allem die Basics bei seinem Team.

"Ich bin total enttäuscht, weil wir ein ganz wichtiges Spiel verloren haben. Wir haben Zweikämpfe und Kopfballduelle nicht anständig geführt", kommentierte FSV-Keeper Johannes Brinkies bei "MagentaSport". "Die Niederlage ist hässlich." Allein dem guten Brinkies (kicker-Note: 1,5) war es dabei zu verdanken, dass die Pleite nicht höher ausfiel.

"Wir haben uns das anders vorgestellt und speziell in der ersten Halbzeit gar nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten", suchte Trainer Thielmann nach einer Erklärung für den Auftritt beim BVB II (0:4).

Der Matchplan sah unter anderem vor, dass seine Elf den spielstarken Dortmundern mit konsequenter Zweikampfführung den Zahn ziehen sollte. "Wir wollten eigentlich aktiv in den Zweikämpfen sein." Davon war allerdings nicht viel zu sehen.

"Das ist sehr ernüchternd für alle Beteiligten"

"Das ist sehr ernüchternd für alle Beteiligten", gestand Thielemann. "Wir müssen an den Fußball-Basics arbeiten. Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Das ist ein fortlaufender Prozess." 100 Prozent in der Einstellung und Zweikampfführung müsse Woche für Woche abgerufen werden, "wenn man das nicht macht, dann sieht es so aus wie in der ersten Halbzeit".

Zwickau bleibt durch die neunte Auswärtspleite auf dem 19. Platz und in großer Not. Der FSV-Coach hat eine "klare Analyse" angekündigt, dürfte aber angesichts des schwierigen Restprogramms sorgenvoll in die Zukunft blicken. Dagegen hat Dortmund II durch den klaren Erfolg den Sprung über die Linie geschafft und stellt fortan nicht mehr den harmlosesten Angriff der Liga. Mit mageren 25 Toren ist Zwickau in dieser Statistik das Schlusslicht.