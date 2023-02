Zwickaus Schneider fordert Zweikampfstärke - Agbaje fehlt verletzt

Am Samstag ist der FSV Zwickau wieder gegen einen direkten Konkurrenten gefordert. Neuzugang Jan-Marc Schneider weiß, worauf es im Abstiegskampf ankommt.

Noah Shawn Agbaje (li.) fällt verletzt aus, Jan-Marc Schneider (re.) feierte am letzten Wochenende sein Zwickau-Debüt. imago images (2)

Am letzten Spieltag konnten die Schwäne über drei wichtige Punkte im direkten Duell gegen den Halleschen FC jubeln - mittendrin Neuzugang Jan-Marc Schneider. Der Stürmer zeigte bei seinem Debüt, dass er zu einem wichtigen Spieler werden und mit seiner Erfahrung helfen kann: "Ich wusste, was auf mich zukommt, da ich schon früher Abstiegsduelle mit St. Pauli oder Regensburg bestritten habe."

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) steht mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen auch schon das nächste Kellerduell an. Aktuell trennen den FSV vom Schlusslicht nur vier Zähler. "Da geht es nicht um Schönspielerei oder wer den besseren Pass spielt, sondern seine Zweikämpfe zu gewinnen und das eigene Tor zu verteidigen", so Schneider.

Innenbandriss bei Agbaje

Nicht mit dabei sein kann Noah Shawn Agbaje. Der 21-Jährige riss sich im Training das Innenband im linken Knie und wird mehrere Wochen ausfallen. Agbaje wechselte erst im Sommer 2022 nach Sachsen und kam bislang auf vier Einsätze.