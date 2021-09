Zwickaus Reinthaler: "Nicht das Spiel, das wir haben wollten"

Der FSV Zwickau bleibt auf einem Abstiegsplatz stecken. Abwehrspieler Max Reinthaler ordnete die Nullnummer gegen Freiburg II entsprechend ein.

Der erste Heimsieg sollte her, gegen die nur drei Punkte besser postierten Breisgauer kein unmögliches Unterfangen. Am Ende gab es aber mit dem 0:0 nur einen Teilerfolg und lange Gesichter bei den "Schwänen". "Das 0:0 hilft uns in der Situation nicht weiter", ärgerte sich Reinthaler, der FSV habe sich vom SCF II "einlullen lassen". Vor allem in Durchgang eins. "Es war in der ersten Halbzeit nicht das Spiel, das wir haben wollten", meinte der 26-Jährige.

Positives fand der Südtiroler aber dann doch, "die Null ist erst mal gut". Das sah auch Joe Enochs so. "Es ist positiv, dass wir wieder zu null gespielt haben." Der FSV-Trainer sah dann auch nach den "sehr behäbigen" ersten 45 Minuten, dass sein Team, dass nun höher angriff, es nach der Pause "besser gemacht" habe. Enochs trauerte den "zwei, drei Riesenchancen am Ende des Spiels" nach.

Wenn wir in Osnabrück so auftreten wie in der ersten Halbzeit, werden wir keine Chance haben. Joe Enochs

Der Blick geht nun nach vorne. Und da Richtung Bremer Brücke. "Wenn wir in Osnabrück so auftreten wie in der ersten Halbzeit, werden wir keine Chance haben, erfolgreich zu spielen. Wir müssen anders auftreten, die Mannschaft weiß das", erklärte Enochs. Das sieht auch Reinthaler so. Der FSV müsse "vorne das Ding erzwingen und hinten so gut wie keine Chance zulassen". Dann könnte es zumindest mit dem zweiten Auswärtssieg klappen. Auf den ersten Heimdreier muss Zwickau mindestens bis zum 16. Oktober warten, wenn der MSV Duisburg nach Sachsen kommt.