Zwickaus Matchwinner Voigt: "Ein unglaubliches Gefühl"

In der 85. Minute wurde er gegen Duisburg eingewechselt, sieben Minuten später gelang Yannic Voigt der 3:2-Siegtreffer für den FSV Zwickau. Bei aller Freude über den ersten Heimsieg wusste Cheftrainer Joe Enochs die drei Punkte aber richtig einzuordnen.

In einer wilden Schlussphase hat der FSV Zwickau gegen den kriselnden MSV Duisburg einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg gedreht. Zum Matchwinner beim lang ersehnten ersten Heimsieg avancierte einer, den vor dem Spiel gar nicht alle auf dem Zettel gehabt haben dürften - dabei zählt der erst 18-jährige Voigt zu den heißesten Talenten, die die Schwäne in ihren Reihen wissen.

Wieso, stellte er in der zweiten Minute der Nachspielzeit unter Beweis, als er den richtigen Riecher bewies und nach einem Fehler von Gäste-Keeper Leo Weinkauf zum Siegtreffer abstaubte. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, hier reinzukommen, den Fans den ersten Heimsieg zu bescheren", sagte der gebürtige Sachse über sein erstes Drittliga-Tor bei "MagentaSport". "Das ist überragend und ich denke, das tut den Fans und auch der Mannschaft unheimlich gut. Es ist einfach nur unbeschreiblich."

Ein dickes Lob bekam der Youngster, der in der vergangenen Saison als A-Jugendlicher seinen Durchbruch beim VfB Auerbach in der Regionalliga Nordost feierte (elf Spiele, drei Tore, drei Vorlagen) und im Sommer von Sportchef Toni Wachsmuth als "hochtalentierter Spieler aus der Region" vorgestellt worden war, von seinem Trainer: "Yannic ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein guter Junge, deswegen freue ich mich besonders für ihn", sagte Joe Enochs über seinen Joker, dem er zuvor schon vier Kurzeinsätze und eine volle Spielhälfte gegen Dortmund II verschafft hatte.

"Last fällt hier eigentlich gar nicht von den Schultern"

Enochs allerdings war trotz des euphorisch gefeierten Siegs, der den jüngsten Formanstieg seiner Mannschaft unterstrich (zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien), um eine sachliche Einordnung bemüht: "Wir nehmen drei glückliche Punkte mit", betonte der US-Amerikaner, der aber trotzdem kein Zweifel daran ließ, wie wichtig der Dreier war: "Man sieht, wie eng die Tabelle ist." Deshalb gelte es mit Blick auf das drei Zähler große Polster zu den Abstiegsrängen, weitere Siege einzufahren, am besten schon in den kommenden Spielen gegen Mannheim (A) und Havelse (H). "Last fällt hier eigentlich gar nicht von den Schultern", stellte Enochs klar.