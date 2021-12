Zwickaus Frick für ein Spiel gesperrt

Nach seiner Notbremse im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken hat das Sportgericht des DFB Davy Frick vom FSV Zwickau für ein Spiel gesperrt.

Davy Frick wird dem FSV Zwickau beim Auswärtsspiel gegen die Würzburger Kickers am kommenden Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen. Am vergangenen Freitag, bei der Niederlage gegen Saarbrücken, hatte der 31-Jährige in der 89. Minute Justin Steinkötter im Sechzehner per Notbremse gefoult, den anschließenden Elfmeter verwandelte Sebastian Jacob zum 2:1-Endstand.

"Ich komme einen Schritt zu spät. Die Niederlage geht auf meine Kappe", grämte sich Frick nach der Partie. Statt sich abzusetzen, bleibt Zwickau dem Tabellenkeller nahe, nur vier Punkte trennen den FSV von einem Abstiegsplatz. Vor der Winterpause stehen noch die Aufgaben gegen Würzburg, Magdeburg und Dortmund II an.