Zwickaus Coach Enochs: "Wir müssen uns strecken"

Am Montagabend trifft der FSV Zwickau auf Zweitligaabsteiger Ingolstadt - eine schwere Partie findet FSV-Coach Joe Enochs, aber keine unmögliche.

Steht seit 2018 an der Zwickauer Seitenlinie: Joe Enochs. IMAGO/Picture Point

Ein paar Tage Vorbereitungszeit bleiben den Schwänen noch vor der schweren Auswärtspartie bei Zweitliga-Absteiger Ingolstadt. In der Pressekonferenz vor dem Spiel richtete Enochs lobende Worte an seinen Trainerkollegen: "Rüdiger Rehm hat es hinbekommen, dass die Mannschaft wirklich extrem gut gegen den Ball arbeitet." Zusätzlich hob der 51-Jährige auch noch die Qualität im Offensivspiel des Gegners hervor: "Mit Testroet, Doumbouya und Bech haben sie sehr torgefährliche Jungs dabei, die sich sehr schnell in die Liga zurückgefunden haben."

Chancenlos sieht er seine Mannschaft, auch aufgrund der zurückliegenden guten Trainingswoche, aber nicht. "Wir müssen uns strecken, wenn wir da was holen wollen, aber es ist nicht unmöglich", so der Trainer.

Zusätzlich trägt auch die "ordentliche Mannschaftsleistung" beim 11:0-Sieg im Landespokal am vergangenen Samstag zur guten Stimmung bei. Stürmer Lukas Krüger lief zum ersten Mal wieder 90 Minuten auf und konnte sich viermal in die Torschützenliste eintragen.

Am Montagabend können weiterhin die Verletzten Till Streller, Johannes Brinkies, Yannik Möker und Noel Eichinger nicht mitwirken.