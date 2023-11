Zwickauer Schuldenberg schrumpft um eine Million Euro

Der FSV Zwickau verkündete auf seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung durchaus positive Nachrichten. Eine Million Euro Schulden haben die Sachsen zuletzt abgebaut. Dennoch drücken die Schwäne weiterhin zwei Millionen Euro an Verbindlichkeiten.

"Ohne dem vorzugreifen, wird dem ein oder anderen dann noch mal deutlich, in welch prekärer Situation wird uns befinden", sagte Sportdirektor Robin Lenk im Vorfeld der mit Spannung erwarteten außerordentlichen Mitgliederversammlung beim FSV Zwickau.

Die Zahlen, die den Anwesenden präsentiert wurden, lasen sich, wie es nach Lenks Worten zu erwarten stand. Das Regionalliga-Schlusslicht hat seinen Schuldenberg in den letzten fünf Monaten zwar um eine Million Euro abgebaut, hat aber nach wie vor Verbindlichkeiten von zwei Millionen Euro. Die Reduzierung der Außenstände kam unter anderem durch Gläubigerverhandlungen, Verzichts- und Teilverzichtserklärungen sowie Umwandlung und Verrechnung in Werbe- und Sponsoring-Leistungen zustande.

"Wir müssen und können diese Zahlen als absoluten Erfolg werten. Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Maßnahmen so gegriffen haben und alle Beteiligten, auch Gläubiger, Sponsoren und Fans so mitziehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass es den FSV überhaupt noch gibt", betont Vorstand André Beuchold.

Personalausgabe um 60 Prozent gesenkt

Gleichzeitig wurde an der Kostenschraube gedreht. Die Gegengerade bleibt in dieser Spielzeit zu einigen Spielen geschlossen, wobei es sich vorrangig um jene handelt, bei denen nicht mit übermäßigem Zuschauerandrang zu rechnen ist. Zu den Prestigeduellen mit der BSG Chemie Leipzig oder dem Chemnitzer FC war die Gegengerade dagegen geöffnet. Ein weiterer Kostenfaktor an den die Verantwortlichen herangingen, waren die Personalausgaben für die Profis. Die Kosten für die erste Mannschaft samt Trainer- und Funktionsteam wurden um 60 Prozent gedrückt - von einst 2,9 Millionen auf 1,1 Millionen Euro.

Betrachtet man den Kader rein für sich allein, beträgt der Spieleretat lediglich 800.000 Euro. Zwickau backt kleinere Brötchen, denn Priorität genießt die wirtschaftliche Gesundung. So wurden als Ziele die Verhinderung des sportlichen Abstieges, das Voranschreiten der Gläubigerverhandlungen und der weitere intensive Abtrag der Verbindlichkeiten sowie die weitere Stärkung des Vereinslebens definiert.

Die Ausgliederung der Profiabteilung soll Bestand haben. Jedoch muss die Ausgliederungssatzung aus dem Jahr 2020, die wegen formeller Fehler noch nicht eingetragen ist, korrigiert werden. Anteile sollen weiterhin nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung an Investoren veräußert werden.