Zwickauer Euphorie wieder vorüber: "Es hat sich anders angefühlt"

Der FSV Zwickau ist durch die Niederlage gegen Dortmund II wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Dabei wollten die Spieler unbedingt an den umjubelten Derby-Sieg gegen Aue anknüpfen.

In der Vorwoche noch als Derby-Sieger gefeiert, gingen die Schwäne nach dem 1:2 gegen die Zweitauswahl des BVB am Samstag mit hängenden Köpfen vom Platz. Dabei hätte die Partie eigentlich gar nicht besser beginnen können. Max Jansen erzielte nach nicht einmal zehn Minuten die Führung. Auch in der Folge behielten die Hausherren den Zugriff. "Ich fand, dass wir den Strafraum in der ersten Halbzeit gut abgeschirmt haben", sah Coach Joe Enochs seine Elf zunächst stabil.

Doch spätestens nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zugunsten der BVB-Talente. "Wir haben immer wieder Räume vor der Kette freigegeben. In der zweiten Halbzeit hatten wir keine Kontrolle mehr über den Ball. Dortmund hatte ein Übergewicht", bilanzierte Rechtsverteidiger Nils Butzen bei "FSV-TV", der den Auftritt seiner Mannschaft insgesamt für "zu wenig" befand. Folgerichtig drehte Dortmund die Partie, die eigentlich der FSV unbedingt gewinnen wollte.

Jansen stellt Einstellung nicht infrage

"Wir wollten an das Aue-Spiel anknüpfen. Und ich glaube, die Einstellung war heute wieder sehr gut. Aber in den entscheidenden Situationen waren wir nicht achtsam genug", sagte der einzige Zwickauer Torschütze, Jansen. Auch Butzen versuchte eine Erklärung dafür zu finden, warum es nicht klappte, obwohl man doch eigentlich auf einer Euphorie-Welle hätte surfen müssen. "Letzte Woche war es so, als wäre durch den Derby-Sieg eine Last abgefallen. Heute war es allgemein irgendwie eine komische Stimmung im Stadion. Es hat sich anders angefühlt", räumte der 29-Jährige ein.

Nach der Länderspielpause können sich die Zwickauer wieder von ihrer besseren Seite zeigen - so lautet zumindest ihr Vorsatz. Zum Abschluss des 10. Spieltages gastieren die Schwäne am Montag, 3. Oktober (19 Uhr, LIVE! bei kicker), bei Zweitliga-Absteiger Ingolstadt.