Zwickau zieht Eigengewächs Linnemann hoch

Seit Samstag kann der FSV Zwickau für die Regionalliga planen und tut dies auch: Mit U-19-Spieler Yannick Linnemann (18) steht der erste interne Neuzugang fest.

FSV-Eigengewächs Yannick Linnemann wird zur kommenden Saison für die erste Mannschaft des FSV Zwickau spielen. Das teilten die Schwäne am Montag, zwei Tage nach dem besiegelten Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost, mit.

"Wir freuen uns, mit Yannick einen engagierten und langjährigen Spieler aus dem Nachwuchs an die erste Mannschaft heranführen zu können. Es zeigt, dass die durchgeführte Neustrukturierung der Nachwuchsabteilung seit dem letzten Sommer in die richtige Richtung geht", wird Mathias Arnold, Vorstand Nachwuchs und administrativer Leiter des FSV-Nachwuchszentrum "Die jungen Schwäne", zitiert.

Linnemann schnürt seit der U 13 die Fußballschuhe für Zwickau und feierte in der laufenden Saison sein Profi-Debüt in der 3. Liga. Im Auswärtsspiel bei der Dortmunder U 23 (0:4) stand der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler zum ersten Mal im Kader und kam unter Trainer Ronny Thielemann in der Schlussphase auch direkt zu seinen ersten Pflichtspielminuten im Männerbereich.