Zwickau verpasst den Dreier gegen Eilenburg - Greifswald verliert die Tabellenführung

Da der Greifswalder FC und der BFC Dynamo ihre Spiele nicht gewannen, sprang Energie Cottbus am Sonntag an die Tabellenspitze. Weiter aufwärts geht es derweil für den ZFC Meuselwitz, auch der Chemnitzer FC macht Boden auf die Abstiegszone gut. Die Lage für den FSV Zwickau ist indes weiter bedrohlich.

Kein Sieger zwischen Zwickau und Eilenburg

Zwar war dem FSV Zwickau bewusst, dass er in dieser Saison nicht die Sterne vom Himmel spielen würde, doch die Sieglos-Serie, die nach dem 3:2 gegen Rostock II am 3. September Einzug hielt, machte das Umfeld des langjährigen Drittligisten zuletzt doch zusehends nervöser. Am Sonntag gegen den ebenfalls in der Abstiegszone rangierenden FC Eilenburg zählte somit nur ein Sieg, um die Gemüter rund um die GGZ Arena etwas zu beruhigen. Doch in einer eher mauen Anfangsphase war es der FCE, der mehr Torannäherungen hatte. Bibaku verfehlte per Kopf zweimal knapp das Tor. In der 26. Minute wurde zudem ein Fallrückzieher des Eilenburger Angreifers gefährlich. Just als der FSV etwas stärker zu werden schien, kam Bibaku in Minute 39 aus kurzer Distanz zum Schuss. Senkbeil fälschte ab, Torwart Hiemann brachte seinen Arm noch an die Kugel, doch der Schuss fand trotzdem seinen Weg über die Linie. Ehe sich die Stimmung unter den Zwickau-Fans noch weiter verfinstert hätte, glich Zimmermann in der 50. Minute aus. Sein erster Schuss wurde noch geblockt, doch im Nachsetzen verwandelte der Angreifer mit allerhand Wucht. Drei Zeigerumdrehungen später drückte der hauptberufliche Polizeibeamte erneut ab, diesmal parierte Gäste-Keeper Naumann glänzend. Die Schwäne wollten die Führung und waren damit nach gut einer Stunde erfolgreich. Dobruna nahm eine Flanke am kurzen Pfosten mit dem Außenrist direkt und ließ die heimischen Fans jubeln. Der FSV blieb tonangebend, ehe er in der 72. Minute den Ausgleich verkraften muss. Zaruba nickte einen scharf getretenen Eckball von Rühlemann ein. Mit diesem Treffer wurden die Spielanteile wieder ausgeglichener. Speziell für Zwickau schien dieses Unentschieden aber zu wenig zu sein, doch nachdem Zimmermann in der 86. Minute einen Abpraller von Neumann nicht im Tor unterbringen konnte, sondern stattdessen einen Abwehrspieler anschoss, verzeichnete der FSV keine weiteren nennenswerten Chancen mehr, sodass es beim 2:2 blieb.

Bozic trifft wieder für Chemnitz

Vor dem Spiel gegen die U 23 von Hertha BSC war beim Chemnitzer FC die lahmende Offensive das Thema. Am Sonntag wollten die Himmelblauen sofort den Gegenbeweis antreten, Ampadu Wiafe scheiterte in der 6. Minute aber noch an der Latte. Danach wachten die Berliner auf. El-Jindaoui traf zwar, doch an der Seitenlinie ging die Fahne hoch, Abseits. Bei einem Abdullatif-Schlenzer nach einer Viertelstunde reagierte der 17-jährige Startelf-Debütant Boldt im Chemnitzer Tor herausragend. In der 27. Minute allerdings unterlief dem jungen Keeper ein folgenschwerer Fehlpass, Abdullatif sagte Danke und schoss das Leder aus gut 20 Metern ins leere Tor. Doch schon sechs Zeigerumdrehungen darauf verwertete Bozic eine Müller-Vorlage aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Das Pendel schlug nun mehr und mehr auf die Seite der Sachsen aus: Berlins Kiala musste nach einem Foul mit Gelb-Rot unter die Dusche (37.), beinahe hätte das Damer sofort genutzt, doch erneut klirrte das Aluminium. In Minute 41 schlug Damer eine Freistoßflanke auf den Kopf von Bozic, der nach schweren Wochen ein zweites Mal an diesem Nachmittag seinen Torinstinkt unter Beweis stellte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit riss die Hertha in Unterzahl auf einmal die Kontrolle an sich. Mit einem Flachschuss ins Eck sorgte Lihsek in der 60. Minute aber für Ruhe, 3:1. Als Mensah nach einem Konter auf 4:1 erhöhte, war die Messe gelesen (74.). Mit diesem klaren Heimsieg geht die Elf von Christian Tiffert einen weiteren Schritt aus dem Keller in Richtung Tabellenmittelfeld.

Derbysieg für Cottbus

Das Brandenburg-Derby gegen den SV Babelsberg 03 begann für Energie Cottbus mustergültig. Frahn köpfte ins eigene Tor. Danach spielte der SVB zwar zunächst gefällig nach vorne, doch ohne Ertrag. Dafür schraubte Oesterhelweg noch drei Treffer drauf, einmal nach Konter, einmal per Fallrückzieher und einmal nach viel zu kurzem Rückpass von Babelsbergs Verteidiger Wilton.

Meuselwitz siegt nach frühem Doppelschlag

Der ZFC Meuselwitz arbeitet sich weiter ins Tabellenmittelfeld vor. Bei der VSG Altglienicke gelang am Samstag ein 3:2-Erfolg. Die Gäste aus Zipsendorf starteten engagiert und erwischten nichts weniger als einen Traumstart: Bei einem Angriff über links lief Kadric zentral ein und stellte mit der ersten Chance gleich auf 1:0 (3.), dann nahm Bürger aus rund 15 Metern Maß und überwand Keeper Kasten mit einem Flachschuss zum 2:0 (6.). Erst Mitte des Durchgangs kam die VSG dann besser auf, konnte durch Cigerci, der nach einem Doppelpass vom Strafraum das Kreuzeck anvisierte (43.), noch mit einem 1:2 in die Kabine gehen. Doch auch in die zweite Hälfte starteten die Gäste nach Maß: Eine Freistoßhereingabe von Bürger köpfte Eckardt zum 3:1 in die Maschen (47.). Und Meuselwitz blieb engagiert dran und verteidigte die Führung bis kurz vor Ende gut weg, dann aber staubte Kobylanski zum 2:3 ab (83.). Nun war nochmals Zittern angesagt für den ZFC, doch Sedlak hielt den zweiten Sieg in Folge Sieg fest.

Chemie holt Punkt gegen Greifswald

Wieder nicht verloren, aber auch im zweiten Spiel in Folge gab es keinen Sieg für den Greifswalder FC. Der GFC trennte sich am Samstag torlos von Chemie Leipzig, bleibt aber an der Spitze. Der Tabellenführer startete mit mehr Schwung in die Partie, dann aber konnten die Chemiker das Geschehen ausgeglichener gestalten. Dennoch war Greifswald nahe dran an der Führung, Coskun und Adewole trafen jeweils Aluminium. Auch nach Wiederanpfiff zeigte die Heimelf einen ordentlichen Auftritt, hatte nun die besseren Chancen. Der entscheidende Treffer wollte aber auch den Leutzschern nicht gelingen.

Erfurt stoppt den Negativlauf

Das Duell der kriselnden Erfurter gegen den formstarken BFC Dynamo endete mit einem verdienten 3:1 für RWE. Die Erfurter waren im ersten Durchgang das aktivere Team, führten durch Treffer von Mergel (30.) und Seaton (35.). Doch nach Wiederanpfiff kamen die Berliner besser in die Partie, schafften durch Dedidis den Anschluss (71.). Aber der Sturmlauf blieb aus, so konnte Seaton in der Schlussminute der regulären Spielzeit alles klar machen.

Jena diesmal "nur" mit einem Tor

Carl Zeiss Jena fuhr am Freitag mit besten Erinnerungen ins Poststadion zum Berliner AK. Schließlich gewannen die Thüringer Ende April das damalige Aufeinandertreffen mit einem krachenden 8:1. An diesem Novemberabend waren die Berliner ein weitaus ebenbürtigerer Gegner. In der 19. Minute klatschte ein Kopfball von Lubaki an die Latte. Neun Zeigerumdrehungen später parierte FCC-Keeper Kunz einen Schuss von Lubaki sehenswert. Jena, das bis dato allenfalls optisch den leicht besseren Eindruck machte, vor dem Tor aber nicht viel Wucht entfaltete, ging in der 40. Minute tatsächlich in Führung: Ein Flankenball von Muiomo rutschte ab und flog vom Innenpfosten über die Linie. Keeper Zwick hatte sich gleichsam entscheidend verschätzt. Mit dieser knappen Gäste-Führung ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel hielt der BAK weiter energisch dagegen. Im Fall von Wurr in der 66. Minute zu energisch, denn der Berliner Defensivspieler sah nach überhartem Foul die Rote Karte. In einer nun sehr chancenarmen Partie verwaltete die Zeiss-Elf den Vorsprung und brachte ihn souverän ins Ziel.

Verfolgerduell geht an Viktoria

Das Aufeinandertreffen von Viktoria Berlin und dem FSV Luckenwalde am Freitag stand unter der Überschrift "Verfolgertreffen". In diesem drückte der ehemalige Drittligist aus der Hauptstadt seinen Stempel tiefer auf. Günay markierte in der 35. Minute die verdiente Führung. Danach wachte der FSV ein wenig auf und hätte durchaus den Ausgleich erzielen können. Der FC Viktoria ließ sich davon allerdings nicht beirren und Damelang machte fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Deckel drauf, 2:0-Endstand. Damit bleiben die Berliner in der Spitzengruppe, Luckenwalde hingegen wird sich in den nächsten Wochen wohl mit einem Aufenthalt im Tabellenmittelfeld arrangieren müssen.