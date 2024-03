Zwickau verlängert mit Dauerbrenner Martens

Beim FSV Zwickau ist die erste Personalentscheidung für die kommende Spielzeit gefallen. Theo Gunnar Martens, der in dieser Spielzeit zum Stammpersonal der Schwäne gehört, hat seinen Vertrag frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. "Er ist ein Spieler, der extrem viel Potenzial in sich trägt, welches er aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft hat. Dazu verkörpert Theo zu 100 Prozent, was wir beim FSV brauchen", freut sich FSV-Sportdirektor Robin Lenk.