Zwickau und die "echt blöden zehn Minuten"

Die heutige 1:3-Niederlage gegen den SC Verl besiegelte beim FSV Zwickau einen neuen - allerdings negativen - Vereinsrekord: Sieben Spiele ohne Sieg - so schlecht wie im sechsten Drittliga-Jahr ist der FSV noch nie in die Saison gestartet.

Dabei begann das Duell gegen den SC Verl vielversprechend: Die Sachsen traten mutig auf, erspielten sich erste Chancen und gingen in der 36. Minute per Schikora-Kopfball in Front. Doch wie in den drei vorherigen Heimspielen gelang es Zwickau wieder nicht, diese Führung zu verteidigen. Denn dann kam das, was Frick nach Spielende am Mikrofon von MagentaSport als "echt blöde zehn Minuten" betitelte: Vor der Halbzeit drehte Verl die Partie durch einen Doppelschlag von Sapina (43.) und Schäfer (45.) und erhöhte direkt nach Wiederanpfiff durch Rabihic (46.) auf 3:1 - die frühe Vorentscheidung.

"Ich glaube, es war wieder mal ein Spiel, was unnötig war zu verlieren. Und trotzdem haben wir es wieder einmal nicht geschafft, einfach mehr Sachen richtig zu machen als falsch", fasste Toni Wachsmuth, Zwickaus Sportdirektor, beim MDR die hohe Fehlerquote zusammen. Denn schaut man sich die Gegentreffer an, ging jedem Tor ein individueller Fehler voraus: Coskuns Kopfballverlängerung brachte Vorlagengeber Rabihic ins Spiel, Königs Klärungsversuch wurde direkt zum Assist, und Frick und Butzen liefen sich gegenseitig um.

Während die Gäste aus Verl die Fehler des Gegners eiskalt nutzten, ließ Zwickau auf der Gegenseite die Effektivität vor dem Tor vermissen. Zum einen brauche der FSV aktuell zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen, fasste Wachsmuth zusammen, zum anderen sei der letzte Pass häufig so ungenau, dass daraus nicht einmal Chancen entstünden.

Wir brauchen viel zu viele Chancen, um ein Tor zu schießen - oder aber der letzte Pass ist einfach so ungenau, dass wir nicht einmal eine richtige Chance haben. Toni Wachsmuth

Und so sieht es danach aus, als stünde Zwickau die befürchtete schwere Saison bevor, die bei Trainer Joe Enochs Erinnerungen an 2019 weckte, als der Verein am letzten Spieltag erst den Klassenerhalt sichern konnte. Eine Situation, die man unbedingt vermeiden wolle, so der Trainer, der hinzufügte: "Das heißt, dass wir halt langsam punkten müssen - das heißt nicht nur einen Punkt, sondern drei Punkte mitnehmen müssen."

Die Chance dazu haben die Sachsen bereits am Mittwoch, wenn das Nachholspiel gegen eine "verdammt gute Mannschaft" vom Halleschen FC ansteht. Trotz der schweren Aufgabe schreibt Wachsmuth das Team nicht ab: "Obwohl wir nicht so viele Punkte haben und noch keinen Sieg geholt haben, können wir der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht alles gibt - und das ist erstmal die Grundtugend, die Grundbasis." Eine Basis, die für den FSV wichtig sein wird, um den Negativtrend zu stoppen.