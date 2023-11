Zwickau trotz Greifswald-Remis neuer Tabellenletzter - BAK überrascht Babelsberg

Zwar sicherte sich der FSV Zwickau zuhause gegen den Greifswalder FC einen späten Punkt, weil allerdings der Berliner AK einen Überraschungscoup gegen den SV Babelsberg landete, rutschten die Schwäne auf den letzten Platz ab. Der FC Eilenburg sicherte sich beim ZFC Meuselwitz ebenfalls wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Eilenburg holt dritten Saisonsieg

Meuselwitz riss mit dem Selbstvertrauen der letzten Wochen das Spiel in der Anfangsphase an sich. Dicke Torchancen gab es jedoch nicht. Die Gäste aus Eilenburg versteckten sich derweil keineswegs, versuchten hoch zu pressen und hatten nach 19 Minuten die bis dahin beste Gelegenheit, Luis traf im Fallen aber nur das Außennetz. Ansonsten rannte Meuselwitz an, fand gegen gut verteidigende Gäste aber kein Durchkommen. Der Treffer fiel auf der anderen Seite. Bibaku kam nach einem Eckball an den Ball und besorgte für Eilenburg das 1:0 (34.). Meuselwitz blieb trotz der kalten Dusche bemüht, kam aber zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Trübenbach sorgte in der 53. Minute erstmals für ernsthafte Gefahr - knapp drüber. Zwar ging es anschließend weiterhin nur in eine Richtung, das Bollwerk der Sachsen hielt aber, die damit den dritten Sieg und wichtige drei Punkte im Abstiegskampf feierten.

Zehn Greifswalder müssen sich mit Remis begnügen

Die Partie begann wild. Beide Teams legten sofort den Vorwärtsgang ein. Zunächst war Zwickau am Drücker, Zimmermann köpfte unter anderem an die Latte (8.). Auf der anderen Seite klärte Hiemann gegen Wulff, die folgende Ecke nickte Eglseder knapp über den Querbalken (10.). Die nächste gute Gelegenheit gehörte wieder den Gastgebern. Alberts Kopfball entschärfte Jakubov in höchster Not, Zimmermanns Nachschuss wurde im letzten Moment noch von der Linie gekratzt (17.). Anschließend beruhigte sich die Begegnung kurz. Die Schwäne kamen etwas aus dem Tritt, Greifswald fehlte die Präzision im letzten Drittel. Nach einer halben Stunde wurde es dann wieder hitzig: Rudelbildung, Platzverweis Brandt (28.). Der ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen - Greifswald war damit nur noch zu zehnt. Und dennoch ging der Tabellenführer in Führung. Coskun zog das Tempo auf der linken Seite an, flankte scharf ins Zentrum, wo Kocer den Ball aus der Nahdistanz in die Maschen drückte (37.). Zwickau versuchte schnell zu antworten, die Durchschlagskraft fehlte allerdings. Martens Versuch wurde geblockt (40.), Zimmermann scheiterte an Jakubov aus kurzer Distanz (41.) und auch Albert fand sein Glück nicht (45.). Es ging auch zu Beginn der zweiten Hälfte nur in eine Richtung. Zwickau fehlte jedoch die Durchschlagskraft. In der 76. Minute kam es erneut zum Duell Zimmermann vs. Jakubov, diesmal war der Keeper beim Kopfball des Zwickauer Topstürmers aber machtlos - 1:1. Zwickau war bemüht, wollte die drei Punkte, musste aber erneut den Rückstand in Überzahl schlucken. Vogt bestrafte nach Vorarbeit von Benyamina einen Fehler im Spielaufbau der Gastgeber (87.). Zwickau gab sich aber noch nicht auf und hatte in der Nachspielzeit noch einen Pfeil im Köcher. Ein Schlag aus dem Halbfeld ging an Freund und Feind vorbei. Am zweiten Pfosten lauerte Joker Will, der Zwickau einen späten Punkt sicherte. Dennoch rutschten die Schwäne auf den letzten Platz ab.

BAK überrascht Babelsberg

Frahn besorgte nach 14 Minuten die Führung für den SV Babelsberg. Alles schien seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Allerdings schafften es die favorisierten Gäste anschließend nicht, ihre Führung auszubauen. Kurz vor der Pause glich Bremer für die Gäste überraschend aus (43.). Noch überraschender war die Führung des BAK nach rund einer Stunde, als Ucar seinen zweiten Saisontreffer erzielte (61.). Zwar hatte erneut Frahn nur vier Minuten später die passende Antwort parat, die Berliner ließen aber nicht locker und belohnten sich zwei Minuten vor dem Ende durch Osawe für ihren engagierten Auftritt noch mit dem 3:2-Siegtreffer, wodurch die Seitz-Elf die Rote Laterne an Zwickau weitergab.