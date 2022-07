Zwickau: Reinthaler geht - Münsters Ziegele kommt

Der FSV Zwickau hat am Freitag einen Zu- und einen Abgang vermeldet. Außerdem testen die Sachsen Noel Eichinger von Wormatia Worms.

Beim Start ins Trainingslager, das die Schwäne in Österreich absolvieren, war Max Reinthaler nicht mehr an Bord. Der gebürtige Südtiroler wird den Verein auf eigenen Wunsch verlassen und geht zum SV Wehen Wiesbaden. Allerdings erhält der FSV eine Ablöse. "Nach Abwägung aller Faktoren haben wir dem Wunsch von Max, den Verein zu wechseln, entsprochen", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth.

Reinthaler war vor einem Jahr von Hansa Rostock nach Zwickau gekommen und absolvierte in der vergangenen Saison 31 Partien. Der Innenverteidiger, der in seiner Karriere unter anderem einen Europa-League-Einsatz im Trikot von Udinese Calcio absolviert hat, erzielte dabei ein Tor.

Eichinger mit der Empfehlung von 24 Scorerpunkten

Ersatz hat der FSV schon gefunden: Robin Ziegele kommt von Preußen Münster nach Westsachsen. Der 25-jährige Abwehrspieler lief in 25 Partien auf, zuvor spielte er in der 3. und 2. Liga bei Eintracht Braunschweig. Ausgebildet wurde er beim VfL Wolfsburg. "Mit Robin bekommen wir einen zweikampfstarken, schnellen Verteidiger, der vom Typ sehr gut in unsere Mannschaft passt und mit Münster eine sehr starke Saison gespielt hat", sagt Wachsmuth.

Ein neues Gesicht beim FSV ist auch Noel Eichinger. Der Stürmer absolviert derzeit ein Probetraining. Zuletzt spielte der 20-Jährige bei Wormatia Worms und erzielte in der Oberliga zehn Tore (und 14 Vorlagen) in 27 Regionalliga-Einsätzen.