Zwickau nach sieben Jahren zurück: Das sind die 18 Teams der Regionalliga Nordost

Zwei zweite Mannschaften, fünf Berliner, ein Absteiger und zwei Aufsteiger: Die Regionalliga Nordost startet wieder in Sollstärke in die neue Runde 2023/24.

Wie schon in der vergangenen Spielzeit startet die Runde 2023/24 in der Regionalliga Nordost mit 18 Teams. Nicht mehr dabei sind dann drei Namen: Während der Abstieg von Tennis Borussia Berlin und Germania Halberstadt schon zu Saisonende feststand, erwischte es dann auch noch den SV Lichtenberg 47. Das lag am Abschneiden von Energie Cottbus in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga. Cottbus verlor, blieb Regionalligist, also gab es keinen Platz mehr für die Berliner aus dem Stadtteil Lichtenberg, die nun in der Oberliga einen neuen Anlauf nehmen müssen.

Die 18 Teams der Regionalliga Nordost FSV Zwickau (A) Energie Cottbus (M) Carl Zeiss Jena Rot-Weiß Erfurt 1. FC Lok Leipzig VSG Altglienicke BFC Dynamo BSG Chemie Leipzig Chemnitzer FC Hertha BSC II SV Babelsberg 03 Berliner AK 07 FC Viktoria 1889 Berlin FSV Luckenwalde Greifswalder FC ZFC Meuselwitz FC Hansa Rostock II (N) FC Eilenburg (N)

Drei neue Namen nehmen nun die vakanten Platz ein: Mit dem FSV Zwickau kehrt ein Team nach sieben Spielzeiten Liga drei zurück in die Staffel Nordost. Der ehemalige Zweitligist aus Sachsen ging als Tabellenvorletzter aus der letzten Saison und muss sich nun personell neu aufstellen - und zwar nicht nur auf Kaderebene. Damit soll auch der Neuanfang in der Regionalliga gelingen, wo ein "proklamierter wertebasierender und demütiger Weg" eingeschlagen werden soll.

Zwei Aufsteiger

Zu Zwickau gesellen sich zwei Aufsteiger - die beiden Meister der Oberliga-Staffel Nord und Süd. Im Norden des NOFV-Gebiets setzte sich die Zweitvertretung des FC Hansa Rostock durch, die nach reiflicher Überlegung das Abenteuer Regionalliga wagt. Dort - und zwar in der Staffel Nord - war man zuletzt in der Saison 2009/10 beheimatet. "Die U 23 ist die letzte Ausbildungsstufe für unsere Talente, für die eine so starke Liga wie die Regionalliga Nordost natürlich perfekt ist, um die ersten Schritte im Herrenfußball machen zu können", so Michael Meier, Leiter des Rostocker Nachwuchsleistungszentrums.

In der Oberliga NOFV-Süd setzte sich der FC Eilenburg durch, für den es in der kommenden Saison - anders als beim Aufstieg 2021 - im zweiten Regionalliga-Jahr der Geschichte nicht direkt wieder runter gehen soll. Und wie schätzen die Sachsen ihre Chance selbst ein? Als "krasser Außenseiter" bezeichnet sich Eilenburg selbst, "aber der Fußball lebt auch von solchen Situationen. Wir werden trotz aller Demut vor der Liga immer bestrebt sein, unser Bestes zu geben und dem einen oder anderen der Großen vielleicht doch ein Bein zu stellen."

Insgesamt fünf Teams aus Berlin befinden sich wieder unter den Teilnehmern, mit dem Aufstieg der Hansa-Reserve und Hertha BSC II gibt es nun zwei U-23-Mannschaften in der Regionalliga Nordost, in der sich wieder zahlreiche Traditionsteams mit großem Fan-Potenzial tummeln. Die kommende Runde wird mit besondere Spannung erwartet, weil der Nordosten mit dem Meister einen direkten Aufsteiger stellen darf.