Zwickau nach dem Pokal-Aus: "Können keine größeren Sprünge machen"

Gegen Dynamo Dresden setzte es für den FSV Zwickau am Mittwoch eine späte Niederlage, damit endet auch die Hoffnung auf zusätzliche Pokal-Einnahmen. Sportdirektor Robin Lenk ist froh, den der Großteil des Kaders beisammenzuhaben.

"Bei uns muss an diesem Abend schon alles zusammenpassen, um eine Chance zu haben", sagte Sportdirektor Robin Lenk vor dem Halbfinale im sächsischen Landespokal gegen Dynamo Dresden. Er sollte recht behalten: Zwickau bot dem haushohen Favoriten bis in die Schlussphase hinein einen packenden Fight. Einstellung, Wille, Leidenschaft, all das passte. Einzig etwas mehr Mut und Unbekümmertheit hätte im ersten Durchgang gutgetan, wie Coach Rico Schmitt hinterher befand: "Die erste Halbzeit sind wir zu zögerlich gewesen."

Das frühe Gegentor von Robin Meißner (16.) war Gift für Schmitts auf erbarmungslose Abwehrarbeit und Nadelstiche ausgelegtes taktisches Konzept. Er reagierte und brachte zur Pause die personifizierte Tormaschine Marc-Philipp Zimmermann, der nach 66 Minuten per unnachahmlichen Kopfball ausglich. Ab da wurde es ein Spiel auf ein Tor, in dem Benjamin Leneis die Schwäne auf Kurs hielt, ehe ihm bei einem Schuss von Dennis Borkowski der entscheidende Lapsus unterlief. Statt zur Seite zu klären, ließ er zu Meißner (89.) klatschen. Ein Sinnbild. Es passte an diesem Abend viel, aber eben nicht alles, um als Underdog Zwickau den Dynamos ein Bein zu stellen.

"Haben das Gros zusammen"

Der Finaleinzug hätte allerdings nur dann etwas gebracht, wenn man dann auch gegen Erzgebirge Aue den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals gefeiert hätte. Dann nämlich hätte der Verein mit zusätzlichen Einnahmen planen können, die der wirtschaftlichen Konsolidierung zugute gekommen wären. Denn nichts anderes stand und steht bei den Verantwortlichen neben dem Klassenerhalt im Fokus.

So ist folgende Aussage von Sportdirektor Lenk zur Kaderplanung für 2024/25 wenig verwunderlich: "Wir haben bereits zu einem frühen Zeitpunkt das Gros des Kaders zusammen und schauen nun, wie die Mannschaft punktuell verstärkt werden kann. Man muss aber auch so ehrlich sein, dass wir finanziell keine größeren Sprünge machen können als diese Saison, sodass wir mit zwei, maximal drei externen Zugängen planen."

Konkret haben bereits 18 Spieler Vertrag für die kommende Saison, was Zwickau in eine komfortable Position versetzt und Trainer Schmitt vor dem Ligaspiel gegen Eilenburg bzw. dem Pokalspiel gegen Dresden zu einer Aussage veranlasste, die zeigt, was für die Westsachsen auch am Sonntag fürs Derby gegen Jena gilt: "Die fünf Punktspiele plus das Bonusspiel am Mittwoch gegen Dynamo Dresden müssen wir auch als Vorbereitung für den Sommer nehmen."