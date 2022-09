Zwickau mehrere Wochen ohne Streller und Möker

Bittere Kunde für den FSV Zwickau: Till Streller und Yannik Möker fallen mehrere Wochen aus.

Wie der FSV am Donnerstag bekanntgab, hat sich Strellers Verletzung schwerwiegender herausgestellt als zunächst angenommen. Der 19-jährige Neuzugang aus Darmstadt konnte in dieser Saison noch keine Minute spielen und wird wohl zwei weitere Monate ausfallen, weil er sich einer Meniskus-Operation unterziehen musste.

Möker kämpft derweil mit einer Schambeinentzündung und kann Klubangaben zufolge auch für mehrere Wochen nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Der 23-jährige Mittelfeldmann stand in dieser Saison schon bei vier Partien auf dem Rasen.

Zwickau empfängt am kommenden Sonntag (14 Uhr) Viktoria Köln und will nach der zuletzt deutlichen 0:3-Niederlage in Verl wieder ein Erfolgserlebnis einfahren.