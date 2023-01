Zwickau: Keine Punkte und eine Absage von Sternberg

Nach dem Fehlstart 2023 am Freitagabend kann der FSV Zwickau auch personell mit Blick auf die beiden Probespieler Janek Sternberg und Caniggia Elva keine Erfolgsmeldung bieten.

12:0 Ecken, 58 Prozent Ballbesitz - der FSV Zwickau dominierte die Partie gegen den VfB Oldenburg zum Auftakt der Restsaison. Die Punkte holten beim 0:1 aber die Gäste, weil Johan Gomez zu allem Überfluss dem Zwickauer Chancenwucher mit einem verschossenen Elfmeter kurz vor dem Ende die Krone aufsetzte.

"Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben", meinte Routinier Davy Frick nach der Partie bei "FSV.TV". "Wir hatten unsere Möglichkeiten, schießen das Tor nicht, das ist schlecht. Wir haben das Spiel verloren, das ist schlecht." Yannic Voigt sah "ein gutes Offensivspiel seines Teams, wir haben uns aber nicht belohnt." In der Abwehr war der FSV "gallig", Voigt fordert, genau das "beizubehalten, dann gewinnst du auch solche Spiele".

Der Blick richtet sich schon auf die Partie bei 1860 München, "dass wir in dem Spiel ein Tor machen und dort was mitnehmen". Die Löwen haben aber "den Anspruch, oben mitzuspielen, da wird es schwer, etwas mitzunehmen".

Sternberg kommt nicht, Elva verletzt

Helfen werden in München auf keinen Fall Janek Sternberg und Caniggia Elva, die zur Probe beim FSV mittrainiert haben. "Sternberg ist am Vormittag auf eigenen Wunsch wieder abgereist und wird zu einem anderen Verein wechseln", teilte Zwickau am Samstag mit. "Elva dagegen hat sich im Training eine Muskelzerrung zugezogen und kann deshalb heute nicht zum Einsatz kommen", wenn die Schwäne bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena antreten.