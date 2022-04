Mannheim lässt in wilder zweiter Hälfte Sieg in Zwickau liegen

Nach überlegen geführter erster Hälfte musste sich Mannheim in Zwickau mit einem 1:1 begnügen und erlitt einen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der FSV dagegen holte in Unterzahl einen wichtigen Zähler.

Die Partie in Zwickau begann mit einem klassischen Paukenschlag, gleich die erste Ecke brachte die Führung für Mannheim: Nach der zu kurzen Abwehr durch die FSV-Defensive probierte es Lebeau zunächst mit links, sein Schuss wurde aber abgeblockt. Der Franzose kam aber nochmals an den Ball und versenkte diesen mit rechts ins rechte Toreck (5.).

Die Zwickauer, bei denen Coach Joe Enochs die gleiche Startelf wie beim 0:0 beim SC Verl auf das Feld schickte, waren in der Folgezeit zwar engagiert, in der Offensive ging aber herzlich wenig. Zunächst näherten sich die Westsachsen dem SVW-Gehäuse nur durch Standards an, die aber letztendlich erfolglos blieben.

Gefährlicher war Mannheim, das im Vergleich zum 3:0 gegen 1860 München mit Lebeau und Sohm für die verletzten Ekincier (Bänderriss) und Martinovic (Muskelprobleme) begann. Der SV startete aus der aufmerksamen Defensive heraus immer wieder gefährliche Gegenstöße. So in der 15. Minute, als Boyamba den Ball nach einem Alleingang an die Querlatte des FSV-Tores schoss und Lebeau den Abpraller aus wenigen Metern nicht im Zwickauer Tor unterbrachte, weil Hauptmann in höchster Not per Grätsche klärte. Oder in der 21. Minute, als Schnatterer nach einem gefühlvollen Lebeau-Heber den Ball nur um Millimeter am rechten Pfosten vorbeisetzte. In der 27. Minute verhinderte dann FSV-Keeper Brinkies mit einem tollen Reflex gegen einen Schuss von Sohm einen höheren Rückstand. In der letzten Viertelstunde vor dem Pausenpfiff konnte Zwickau die Partie dann zwar offener gestalten, doch SVW-Keeper Königsmann musste nicht eingreifen. So ging es mit dem aus Zwickauer Sicht schmeichelhaften 0:1 in die Kabinen.

Fehlentscheidung Elfmeter und Rot - Brinkies pariert gegen Boyamba

Der zweite Abschnitt begann relativ zerfahren, die Partie spielte sich bis auf zwei Ausnahmen (Lokotsch für Zwickau in der 55. sowie Schnatterer in der 57. Minute für Mannheim) im Mittelfeld ab. Ab der 67. Minute überschlugen sich dann aber die Ereignisse. Zunächst unterlief Verlaat in der 67. Minute ein Eigentor, zuvor hatte sich Lokotsch energisch durchgesetzt.

Nahezu im direkten Gegenzug schnupperte Mannheim an der erneuten Führung. Nach einem Brinkies-Abpraller kam Seegert aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Nkansah kratzte den Schuss des SVW-Kapitäns noch von der Linie. Allerdings nach Ansicht von Schiedsrichter Robin Braun unter Mithilfe der Hand - Rot und Strafstoß waren die Folge (72.). Allerdings lagen Braun und sein Gespann in diesem Fall falsch. Ihre Fehlentscheidung hatte aber keine direkten Auswirkungen, weil FSV-Keeper Brinkies den Versuch von Boyamba klasse um den Pfosten drehte (73.).

In Unterzahl: Zwickau schnuppert am Lucky Punch

In der Schlussphase verteidigte Zwickau trotz Unterzahl konzentriert und ließ gegen die in Überzahl agierenden Mannheimer eigentlich keine Chance mehr zu. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit bot sich dem FSV sogar die Chance auf den Sieg, doch der Querpass Starkes in den Strafraum fand keinen Abnehmer (90.+2).

Zwickau muss am Mittwoch (19 Uhr) im Landespokal Sachsen bei den Kickers Markkleeberg antreten, ehe die Schwäne am Sonntag um 14 Uhr beim TSV Havelse ranmüssen. Mannheim gastiert am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken.