Doppelschlag per Kopf: Grimaldi rettet Saarbrücken in Zwickau das Remis

In einem intensiven Drittliga-Spiel hat der FSV Zwickau in den Schlussminuten einen wichtigen Sieg noch aus der Hand gegeben. Grimaldi glich für den FCS mit seinem späten Doppelpack noch zum 2:2 aus.

Zwickaus Trainer Ronny Thielemann nahm nach der spektakulären 3:4-Niederlage in Wiesbaden am vergangenen Wochenende einen Wechsel vor: Im Mittelfeld rückte Ziegele für Möker (nicht im Kader) in die erste Elf.

Saarbrückens Coach Rüdiger Ziehl, der mit seiner Elf zuletzt einen wichtigen 2:1-Derbysieg gegen Waldhof Mannheim gefeiert hatte, veränderte seine Startelf auf drei Positionen. Uaferro, Günther-Schmidt und Grimaldi begannen und ersetzten Ernst (Bank), Neudecker (Krankheit) und Cuni (Knieprobleme).

Der FCS übernahm nach dem Anpfiff umgehend die Spielkontrolle, dominierte immer wieder die Luftduelle nach Flanken - ließ jedoch die letzte Konsequenz vermissen. Rabihic (16.) und Grimaldi (10. und 20.) brachten FSV-Schlussmann Brinkies nicht wirklich in Schwierigkeiten. Dieser musste sich erst beim Schuss von Günther-Schmidt aus rund 16 Metern strecken (19.), der die beste Chance für den FCS in Halbzeit eins hatte.

Jansen bringt Zwickau glücklich in Führung

Mitte des ersten Durchgangs schlug dann aber der bislang im Offensivspiel oft ungenau agierende Gastgeber zu: Nach einer Umschaltaktion scheiterte Baumann mit seinem wuchtigen Rechtsschuss zunächst noch am stark reagierenden Batz, den Abpraller drückte Jansen aus rund acht Metern über die Linie (25.). Nach der Führung fanden sich die Zwickauer besser zurecht, Baumann (31.) verpasste per Kopf das 2:0 aber um gut einen Meter, sodass die Westsachsen mit einer nicht unverdienten Halbzeitführung in die Kabine gingen.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den klar besseren Start. Die Saarbrücker, bei denen sowohl Thoelke als auch der nach einem heftigen Zusammenprall angeschlagene Kapitän Zeitz zur Pause in der Kabine geblieben waren, brachten in den ersten Minuten keinen Fuß auf den Boden. Zunächst vergaben noch Schneider (46.) und Baumann (48.), doch in Minute 51 drückte ebenjener Schneider Fricks Kopfball-Verlängerung nach einer Ecke am zweiten Pfosten mit dem Kopf über die Linie (51.).

Grimaldi bringt Saarbrücken per Kopfball-Doppelpack zurück

Erst nach dem erneuten Rückstand fanden die Gäste wieder etwas besser ins Spiel, fingen sich hinten jedoch beinahe das dritte Gegentor ein - Könnecke (55.) und Baumann (68.) vergaben aus der Distanz knapp. Der FCS war weiter im Spiel und verkürzte in der Schlussphase: Nach einer Ecke brachte Rabihic den zweiten Ball an den langen Pfosten, wo Grimaldi die Flanke entscheidend verlängerte (78.). Auch in der Folge bekamen die Gastgeber den Angreifer in Luftduellen nicht in den Griff (83.), sodass dieser in der 84. Minute erneut zuschlug - erneut am zweiten Pfosten: Nach einer schönen Hereingabe von Gaus von der linken Grundlinie drückte Grimaldi den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zum Ausgleich (84.).

Nach dem erneuten späten Schock für den FSV drängte Saarbrücken in den letzten Minuten noch auf den Siegtreffer, in der Nachspielzeit landete ein weiterer Grimaldi-Kopfball jedoch auf dem Tor von Brinkies (90.), der den Gästen mit einer starken Parade bei der Flanke von Voigt (90.+4) in den Schlusssekunden den Punkt festhielt.

Der FSV Zwickau, der nach dem Remis weiter tief im Abstiegskampf steckt, spielt am Sonntag (13 Uhr) beim SC Freiburg II. Der 1. FC Saarbrücken empfängt bereits am Freitag (19 Uhr) Dynamo Dresden.