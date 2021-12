Magdeburg gibt gegen Zwickau frühe Führung per Eigentor spät aus der Hand

Der FSV Zwickau ließ sich in Nachholspiel am Mittwochabend nach frühem Rückstand gegen den 1. FC Magdeburg nicht hängen und steigerte sich. Somit war der späte Ausgleich (per Eigentor) für die Hausherren dann auch leistungsgerecht.

Im Vergleich zum 2:2 in Würzburg rotierte FSV-Coach Joe Enochs vierfach: Frick, Könnecke, Voigt und Gomez ersetzten Reinthaler, Coskun, Horn und König in der Startelf.

Bei den Gästen ersetzte Christian Titz nach dem 2:1 gegen den VfL Osnabrück den gelb-rot gesperrten Andreas Müller im defensiven Mittelfeld durch Malachowski, in der Innenverteidigung spielte Tobias Müller für Bittrof.

Die formstarken Magdeburger (nur eine Niederlage und sieben Siege in den letzten acht Spielen) feierten bereits am Wochenende die Herbstmeisterschaft, konnten im Nachholspiel des 16. Spieltags gegen den FSV Zwickau ihren Vorsprung auf Braunschweig und Rang zwei allerdings ausbauen.

Schuler trifft früh zur Führung

Von Beginn an war der FCM spielbestimmend und kam in der sechsten Minute auch zur ersten Möglichkeit, die Schuler per Kopf ins lange Eck verwandelte. Wenig später scheiterte erst Atik (13.) und dann wieder Schuler (14.) am stark parierenden Brinkies. Die Schwäne waren mit viel Motivation ins Ostduell gegangen, gefährlich wurden sie aber kaum. Erst Ende des ersten Durchgangs kam die Elf von Enochs hin und wieder vors Tor der Gäste. Am Ergebnis änderte sich bis zum Pausenpfiff allerdings nicht.

Die Hausherren kamen allerdings besser aus der Kabine und probierten es immer wieder aus der Distanz: Jansen (47.), Könnecke (50.) und wieder Jansen (57.) konnten den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen. Der FCM dagegen machte nach vorne nicht mehr viel und verwaltete weiter die knappe Führung. Das sollte Folgen haben.

FSV wieder spät zum Punktgewinn

Gut 20 Minuten vor Schluss rettete Reimann noch in letzter Sekunde (69.), bei einem Freistoß des FSV in den Schlussminuten blieb aber auch der Keeper machtlos. Göbel hob das Leder vor den zweiten Pfosten, wo Burger der Unglücksrabe war und per Kopf ins eigene Tor vollendete. Der Ausgleich war verdient.

Das 1:1 hielt bis zum Schluss, auch wenn der FCM es in den letzten Minuten noch versuchte. Mit einem Punkt verabschiedeten sich beide Teams also verspätet aus der Hinrunde. Schon am Wochenende geht es allerdings weiter. Die Schwäne sind am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Gast bei Dortmund II. Magdeburg empfängt am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) Waldhof Mannheim zum Topspiel.