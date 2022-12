Zwickau: Für Talabidi könnte es im Januar ernst werden

Malik Talabidi stellt sich aktuell beim FSV Zwickau vor. Im Januar könnte es Verhandlungen über ein Engagement geben.

Schon seit einigen Tagen hält sich Malik Talabidi beim FSV auf. Der 21-jährige Innenverteidiger konnte sowohl im Training als auch beim Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg (3:2), bei dem er 63 Minuten zum Einsatz kam, überzeugen. Der gebürtige Thüringer könnte damit zur gesuchten dauerhaften Verstärkung in der Defensive werden. Dort besteht bei den Westsachsen Handlungsbedarf, nachdem sich Sommer-Neuzugang Filip Kusic einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Talabidi, der erste Schritte im Nachwuchsbereich von Rot-Weiß Erfurt gemacht hat, später bei RB Leipzig ausgebildet worden ist und auch Junioren-Nationalspieler war, spielte in den vergangenen zwei Spielzeiten beim Schweizer Zweitligisten FC Wil. Seit Juli 2022 ist er vereinslos. Ein neuer Vertrag ist nun in Aussicht. "Wir haben uns so verständigt, dass sich Anfang Januar besprochen wird", sagt FSV-Sportchef Toni Wachsmuth.

Derweil hält der Tabellen-17. der 3. Liga auch Ausschau nach Verstärkungen in der Offensive - was allerdings neben den Kandidaten auch von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängig ist.