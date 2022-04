Zwickau: Erstes Saisonziel erfüllt, zweites vor Augen

Den Klassenerhalt hat der FSV Zwickau am vergangenen Wochenende unter Dach und Fach gebracht. Bleibt der Sachsenpokal, den die Schwäne erstmals gewinnen möchten.

Ihren Teil zum Klassenerhalt hatten die FSV-Protagonisten am Samstag beigetragen, durch einen spät errungenen 2:1-Sieg hatte sich ihr Polster zur Abstiegszone auf 13 Punkte erhöht - was dem Klassenerhalt quasi gleichkam. Besiegelt wurde der Verbleib schließlich durch das rasante 4:5 zwischen Verl und Magdeburg, der FSV steht damit vor seiner siebten Saison in der 3. Liga. "Saisonziel Nummer 1 ist vorzeitig erreicht", gab der Klub am Sonntag auch auf Twitter bekannt. Das zweite Ziel steht jedoch noch aus: Der Traum vom Sachsenpokal-Gewinn und die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal.

Viermal war der FSV Zwickau in den 1990er Jahren als damaliger Zweitligist in jenem DFB-Pokal vertreten, nur eine weitere Teilnahme folgte 2016, als die Westsachsen als Finalteilnehmer des Sachsenpokals das Startrecht des bereits qualifizierten FC Erzgebirge Aue übernommen hatten. Den Landespokal selbst konnte der FSV aber noch nie gewinnen - das soll sich dieses Jahr ändern.

Möglicher Finalteilnehmer: Wilsdruff oder Chemnitz

Auf dem Papier ist der FSV als Drittligist favorisiert, steht aber vor einer schwierigen Aufgabe am Donnerstag, wenn er bei Regionalligist Chemie Leipzig im Halbfinale antritt. Bereits am Dienstag wird der erste Finalteilnehmer zwischen Sachsenligist Motor Wilsdruff und Viertliga-Vertreter Chemnitzer FC ermittelt.