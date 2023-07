Zwickau-Coach Schmitt: "Da sind wir noch nicht fertig"

Der arg gebeutelte FSV Zwickau erlebte zuletzt im "Retter-Spiel" gegen Dynamo Dresden einen Lichtblick. Dennoch: Nicht nur diese Generalprobe zeigte, dass es unmittelbar vor dem Saisonstart im Kader noch hakt. Drei erfahrene Spieler sollen jetzt noch kommen.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Transfers

Tabellenrechner

Alles begann mit einer leichten Hoffnung. Der Hoffnung, dass sich genügend Sympathisanten finden, die den FSV Zwickau vor dem Gang in die Insolvenz bewahren wollen. Das Crowdfunding der Fanszene war von Beginn an über den Tellerrand hinaus gedacht. "Wir aus Zwickau lassen nicht so oft von uns hören, aber wenn wir es tun, hat das meist einen guten Grund. Wir brauchen eure Unterstützung für einen ehrlichen und nachhaltigen Fußball, ohne Investoren. Ohne euch gehen die Lichter in Zwickau aus", heißt es im Spendenaufruf.

Der Zuspruch bislang ist beachtlich. Da sind zum einen die nackten Zahlen. In zweieinhalb Wochen sind über 200.000 Euro der anvisierten halben Million Euro zusammengekommen. Daneben wurden bereits über 1000 Dauerkarten abgesetzt. Der immense Zuspruch ging auch über die eigene Fanszene hinaus und es wurden vermeintliche Grenzen weggewischt. Grenzen zwischen Fans, die sich am Spieltag nicht einmal die Butter auf dem Brot gönnen. So unterstützen die Ultras des Chemnitzer FC - neben Erzgebirge Aue der Derbyrivale in Westsachsen - die Crowdfunding-Kampagne. Solidarität bekundeten auch Rot-Weiss Essen oder die Fanszenen von Darmstadt und Saarbrücken.

6.000 Zuschauer im Retter-Spiel

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die innige Fanfreundschaft mit Dynamo Dresden, das am letzten Samstag zum Retter-Spiel gastierte und 6.000 Zuschauer anlockte. "Ein riesiges Dankeschön an Dynamo, dass sie uns unterstützen!", war Davy Frick wichtig zu betonen. Er und Mike Könnecke sind die einzigen beiden im aktuellen Kader, die bereits 2017 dabei gewesen sind, als Dynamo den klammen Schwänen schon einmal mit einem Benefizspiel unter die Arme griffen.

Diesmal wurden rund 70.000 Euro Umsätze allein durch Eintrittsgelder generiert, wie der Verein bekannt gab. "Der FSV lebt durch seine Fans, Sponsoren, Partner und neuen Spieler. Alle haben sie angepackt und den ganzen Tag lang gewuselt", lautet es in der entsprechenden Pressemitteilung, versehen mit einer klaren Ansage: "Ihr seid der Wahnsinn!"

Das Umfeld steht wie eine Eins hinter dem Verein, der nun auf sportlicher Seite liefern muss. Der Abstieg hatte einen XXL-Umbruch zur Folge. 25 Ab- stehen 14 Neuzugänge gegenüber. Die Diskrepanz offenbart, dass Zwickau den Kader noch längst nicht beisammen hat. "Um bessere Entscheidungen zu treffen, suchen wir im Angriff auch noch einen für das Zentrum. Da sind wir noch nicht fertig", gestand der neue Cheftrainer Rico Schmitt nach dem 0:3 im Retter-Spiel gegen Dynamo, das gleichzeitig als Generalprobe fungierte gegenüber der 'Chemnitzer Morgenpost'.

Drei Angreifer im Probetraining

Mit Ronny Rikal (Floridsdorfer AC), Jonas Arcalean (VfR Aalen) und Mateo Aramburu (Phönix Lübeck) weilen gegenwärtig drei Angreifer zum Probetraining. Doch der Angriff ist nicht die einzige Baustelle. Nicht einmal 23 Jahre beträgt das Alter des Kaders im Mittel, wobei die Routiniers Frick (33) und Könnecke (34) den Schnitt deutlich anheben. "Wir haben viele junge Spieler, die sehr gut ausgebildet sind. Jetzt müssen wir das mit unserer Philosophie zusammenbringen. Da liegt noch harte Arbeit vor uns", weiß Frick, dass noch etwas Erfahrung guttäte: "Wenn es nach mir ginge, würde ich mir aber noch den ein oder anderen Erfahrenen an meiner Seite wünschen, wenngleich ich weiß, dass es immer eine finanzielle Abwägung ist."

Dass er in der Leitungsebene nicht auf Taube Ohren stößt, zeigt die Positionierung von Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky, der bei dem Dynamo-Spiel sah, dass Zwickau "auf der ein oder anderen Position noch mal Verpflichtungen tätigen müsse". Sportchef Robin Lenk hat drei Positionsgruppen ausgemacht, wo der Bedarf besonders groß ist: "Wir benötigen noch drei erfahrene Spieler für die Torwart-Position, im zentralen Mittelfeld und einen Stürmer als Zielspieler - einen Typen wie Ronny König oder Stefan Kutschke."