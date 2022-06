Zwickau: Aufsichtsrat bezieht nach Rücktritten im Management Stellung

Beim FSV Zwickau gibt es einen personellen Umbruch auf der Führungsebene. Nach dem Rückzug des Management-Trios um Vorstandschef Tobias Leege hat sich nun auch der Aufsichtsrat geäußert.

Eigentlich vermeldete der FSV Zwickau Anfang Juni noch eine gute Nachricht: Erst verlängerten mit Johannes Brinkies und Ronny König zwei wichtige Leistungsträger und Identifikationsfiguren ihre Verträge bei den Westsachsen. Dann konnte der Klub eine Finanzlücke rechtzeitig schließen und damit die für die Drittliga-Lizenz erforderlichen Gelder beim DFB nachweisen. Konkret ging es dabei um 1,365 Millionen Euro. "Wir erwarten keine Überraschungen und gehen davon aus, dass wir die Lizenz erhalten werden", wird Leege, zu diesem Zeitpunkt Vorstandssprecher, beim MDR zitiert.

Doch es folgte ein kleiner Paukenschlag: Nur wenig später gaben Leege, Toralf Wagner (Vertriebsvorstand) und Geschäftsführer Olaf Albrecht bekannt, ihre Ämter zum 30. Juni abzugeben. Ende vergangener Woche begründete das Trio diesen Schritt mit "unterschiedlichen Vorstellungen zur Vereinsentwicklung und zur Vereinsführung" sowie Differenzen "zwischen handelnden Personen im neu gewählten Aufsichtsrat und des aktuellen Vorstandes".

Verbunden sei der Rückzug auch mit dem Ende eines Investorenprojekts, an dem gearbeitet wurde, gab das Trio in der gemeinsamen Stellungnahme bekannt. Lokale Geldgeber hatten angekündigt, über zwei Jahre hinweg frisches Kapital in die Spielbetriebsgesellschaft mbH zu investieren - dies aber an die Bedingung geknüpft, dass Leege, Wagner und Albrecht bleiben.

Aufsichtsrat: Gespräche mit Investoren laufen weiter

Dieser Darstellung widerspricht der Aufsichtsrat in einer am Samstag veröffentlichten Bekanntmachnug. "Ein Ende einer möglichen Investorenbeteiligung ist mit dem Ausscheiden der beiden Vorstände nicht verbunden. Dem Aufsichtsrat sind alle Namen der potentiellen Investoren bekannt. Der Aufsichtsrat wird auch in angebotenen Gesprächen mit den Investoren die Möglichkeit einer Beteiligung an der FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH erörtern", heißt es darin. "Spätestens ab dem 01.07.2022 liegt die Verantwortung für Verhandlungen mit potentiellen Investoren beim neu bestellten Vorstand. Dabei liegt, anders als bisher kommuniziert, das Hauptaugenmerk darauf, die teils unterschiedlichen Absichtserklärungen potentieller Investoren zu einem für Investoren, Mitglieder, Sponsoren und Fans des FSV Zwickau angemessenen tragbaren Gesamtkonzept zusammenzufassen."

Der personelle Umbruch soll nun möglichst schnell vollzogen werden. Mit Lars Schauer wurde zum 1. Juni ein neues Vorstandsmitglied bestellt, "um einen reibungslosen Übergang im Bereich Finanzen und Beteiligungsmanagement zu gewährleisten". Darüber hinaus gebe es, teilt das Aufsichtsgremium mit, "eine Reihe von vielversprechenden Kandidaten, um den ab dem 01.07.2022 vakanten Posten des Geschäftsführers der FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH mehr als adäquat zu besetzen."