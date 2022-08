"Zweitverein"-Kampagne stößt SVWW-Fans vor den Kopf

Der SV Wehen Wiesbaden will mehr Zuschauer ins Stadion locken. Die gewählte Werbe-Kampagne gefällt den Fans jedoch nicht unbedingt.

Mehr Unterstützung von den Rängen wünscht man sich beim SV Wehen Wiesbaden. Um das zu erreichen, wählte der hessische Drittligist eine Kampagne, die vergangene Woche aufgemacht an dem Leitspruch "Der beste Zweitverein Deutschlands" gestartet wurde.

Der SVWW will mit dieser Maßnahme seinem Schattendasein gegenüber den Lokalrivalen wie Eintracht Frankfurt oder 1. FSV Mainz 05 den Kampf ansagen. Die bestehende Fanszene fühlt sich dadurch jedoch vor den Kopf gestoßen. Zahlreiche Transparente auf der Nordtribüne, die die sofortige Beendigung besagter Kampagne forderten, wurden während des Osnabrück-Spiels - im Stadion waren insgesamt 2216 zahlende Fans - auf der Nordtribüne, dem Stehplatzbereich der Heimfans, entrollt.

Schäfers Vorahnung

Der Klub war sich im Vorfeld bewusst, dass der Spruch nicht nur Freude im Umfeld erzeugen würde. Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung, sagte vergangene Woche: "Mit dem Ansatz, Deutschlands bester Zweitverein zu sein, werden wir mit Sicherheit auch etwas polarisieren, aber im Sinne einer Auseinandersetzung mit dem SVWW ist dies durchaus gewünscht und ein weiterer Schritt, um gerade in unserer Region stärker zu mobilisieren." Der Verein sei "stolz auf das bisher Erreichte, aber wir können auch über uns selbst lachen und das ist etwas, was wir mit der neuen Saisonkampagne zum Ausdruck bringen wollen".

Marketingleiterin Kristina Dröge ergänzte, dass sich der SVWW "der Realität stellen" müsse und für viele Menschen in der Region eben "nicht die erste Wahl" sei. So sei es aktuell "für uns absolut in Ordnung, bester Zweitverein Deutschlands zu sein", unterstrich Dröge den "selbstironischen" Ansatz des aktuellen Vorhabens.

Die Kampagne ist zunächst ausgelegt auf Formate in den Social-Media-Kanälen des SVWW. Zudem werden in der Rhein-Main-Region Plakate platziert.