Zweitrunden-Aus für Siegemund - Korpatsch den Tränen nahe

Ein deutsches Damen-Duo verpasst bei den Australian Open den Sprung in Runde drei. Das Doppel Krawietz/Pütz erwischt einen guten Start.

Laura Siegemund und Tamara Korpatsch sind bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Siegemund (35) musste sich am Mittwoch in Melbourne der australischen Qualifikantin Storm Hunter mit 4:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Korpatsch (28) verlor gegen die an Nummer neun gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova deutlich mit 2:6, 2:6 und verpasste damit den erstmaligen Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Damit ist bei den Damen als einzige deutsche Tennisspielerin noch Tatjana Maria im Turnier. Die 36-Jährige trifft in ihrer Zweitrunden-Partie an diesem Donnerstag auf die an Nummer 26 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini.

Siegemund zeigte gegen Hunter zwar erneut eine kämpferisch überzeugende Leistung, dieses Mal wurde der Einsatz der Schwäbin aber nicht belohnt. Angetrieben von den australischen Fans zeigte die 29 Jahre alte Lokalmatadorin eines der besten Spiele ihrer Karriere und machte nach 2:21 Stunden das Weiterkommen perfekt.

"Blockade aus dem Nichts": Korpatsch mit Rückenproblemen

Korpatsch war gegen Krejcikova völlig chancenlos. Nachdem die Partie wegen Regens mit rund drei Stunden Verspätung begonnen hatte, hatte die Hamburgerin bereits früh im Spiel körperliche Probleme. Die Nummer 80 der Welt musste schon beim Stand von 1:2 im ersten Satz am Rücken behandelt werden und ließ sich während der Partie immer wieder massieren.

Doch trotz der medizinischen Hilfe fand Korpatsch zu keiner Zeit ihren Rhythmus. Krejcikova dominierte die Partie und holte sich nach 41 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang gelangen der Tschechin zwei schnelle Breaks. Nach 1:25 Stunden war die Partie vorbei und das Aus für Korpatsch besiegelt.

"Ich habe fast geweint auf dem Platz, so was bei den Australian Open. So viel Pech kann man nicht haben", sagte die 28-Jährige, die von einer "Blockade aus dem Nichts" sprach. Dazu hätten die Schmerztabletten nicht rechtzeitig angeschlagen: "Ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich so fit war."

Guter Start für Krawietz/Pütz

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat bei den Australian Open locker den Sprung in die zweite Runde geschafft. Das Duo gewann am Mittwoch in Melbourne gegen den Amerikaner Marcos Giron und Soonwoo Kwon aus Südkorea mit 6:2, 6:0. Krawietz und Pütz bestätigten damit ihre gute Frühform. Im Vorfeld der Australian Open hatten sie beim Tennis-Turnier in Brisbane erst im Finale verloren.