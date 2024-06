Zweitligisten interessieren sich für Wäschenbach

Mittelfeld-Talent Meiko Wäschenbach will den 1. FC Köln verlassen. Der 20-Jährige trainierte in der vergangenen Saison regelmäßig mit den Profis, schaffte es aber nie in den Spieltagskader in der Bundesliga und kam stattdessen meist bei der U 21 in der Regionalliga zum Einsatz. Nun gibt es Interesse einiger anderer Zweitligisten, sein Vertrag läuft allerdings noch bis 2025. Unter anderem hat Karlsruhes Trainer Christian Eichner ein Auge auf Wäschenbach geworfen – dabei gehört Eichner selbst auch zu den Kandidaten als neuer FC-Trainer.