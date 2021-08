Zweitligist Ingolstadt sichert sich den ersten Drittligatitel der Saison

Der FC Ingolstadt konnte am Montagabend nicht nur die Pokalpartie für sich entscheiden, sondern wurde noch dazu mit dem Pitch-of-the-Year-Award des DFB ausgezeichnet.

Der zweite Pitch-of-the-Year-Award für die dritte Liga geht an den FC Ingolstadt. imago images/Stefan Bösl

Beim DFB-Pokalheimspiel gegen Erzgebirge Aue (2:1) konnte sich Ingolstadt nicht nur den Dreier, sondern auch den ersten Drittligatitel der Saison sichern - obwohl der FCI den Aufstieg in die zweite Liga meisterte. Die Schanzer wurden vom Deutschen Fußball-Bund mit dem Pitch-of-the-Year-Award ausgezeichnet, also für das beste Spielfeld 2020/21 in der dritten Liga.

Beim Pokalspiel im Audi-Sportpark am Montagabend nahmen der FCI-Geschäftsführer Manuel Sternisa sowie der ehemalige Abteilungsleiter Greenkeeping Henry Lipp die Trophäe entgegen. "Eine solche Auszeichnung ist für uns ein sehr schöner Erfolg und ein tolles Zeichen für die herausragende Arbeit unseres gesamten Greenkeeper-Teams", wird Sternisa in einer Mitteilung des DFB zitiert. "Der stets optimale Rasen war sicher einer der Mosaiksteine für unsere großartige Heimbilanz in der dritten Liga und damit auch für unseren Aufstieg."

Letztes Jahr erfolgte die erste Auszeichnung, welche die SpVgg Unterhaching abräumte. Im zweiten Jahr bleibt die Trophäe somit in Bayern. Für die Plätze der Bundesliga sowie zweiten Liga besteht der Preis schon länger und wurde dieses Jahr an den VfL Wolfsburg und Holstein Kiel vergeben.

Das nächste Ligaspiel der Schanzer findet nicht im gepflegten Sportpark statt. Am Sonntag geht es für den FC Ingolstadt nämlich nach Darmstadt (LIVE! ab 13.30 Uhr bei kicker).