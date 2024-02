Zweitligist Bregenz holt Okan Aydin nach Österreich zurück

Schwarz-Weiß Bregenz bastelt weiter an seinem Frühjahrskader und holt sich mit Okan Aydin reichlich Erfahrung. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kehrt nach einem unglücklichen Ausflug in Ungarn bei Debrecen nach Österreich zurück, wo er beim Vorarlberger Zweitligisten zu alter Stärke zurückfinden möchte.

Nach Stationen bei Austria Klagenfurt, Wacker Innsbruck und dem TSV Hartberg schließt sich Okan Aydin mit Schwarz-Weiß Bregenz bereits seinem vierten Klub in Österreich während seiner Laufbahn an. Der 29-jährige Mittelfeldspieler war nach einer wenig erfolgreichen Zeit in Ungarn bei Debrecen seit vergangenem Sommer vereinslos und will nun in Bregenz seine Karriere wieder auf Vordermann bringen. Bei der Mannschaft von Cheftrainer Markus Mader soll er den zum GAK abgewanderten Murat Satin ersetzen. Seine bislang erfolgreichste Zeit erlebte er in der Saison 2019/20 im Trikot von Klagenfurt mit jeweils zwölf Toren und Assists in 29 Ligaspielen.

Aydin bringt einiges an Erfahrung nach Bregenz mit. Der ehemalige Nachwuchsspieler von Bayer 04 Leverkusen, der es bei der "Werkself" sogar auf einen Einsatz in der deutschen Bundesliga sowie zwei Europa-League-Partien brachte, kam in seiner bisherigen Laufbahn viel rum und stand neben seinen Stationen in Österreich, Deutschland und Ungarn auch schon in der Türkei und in China unter Vertrag. Neben 75 2.-Liga-Partien für Klagenfurt und Wacker Innsbruck sammelte er während seiner Zeit in Hartberg auch in 26 Partien Erstligaerfahrung in Österreich. Dort zählte er ein Jahr lang Stammpersonal, ehe er zu Debrecen weiterzog. Dort kam er aber nur einmal zum Zug.

In Bregenz, die nach der Herbstrunde mit 24 Punkten den sechsten Tabellenplatz belegen, soll es nun wieder aufwärts gehen. Zum Frühjahrsstart bekommen es die Vorarlberger im Nachholspiel des 17. Spieltags auswärts mit der Vienna zu tun.