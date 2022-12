Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt verlängert mit Kapitän Holland

Ausgelaufen wäre sein Vertrag im Sommer nicht. Dennoch hat sich Kapitän Fabian Holland vorzeitig weiterhin zum SV Darmstadt 98 bekannt.

Wenn man Torsten Lieberknecht fragt, sollte der Coach des SV Darmstadt 98 wohl von jedem seiner Kollegen beneidet werden. "Jeder Trainer wünscht sich, einen Profi wie 'Fabi' in seinem Kader zu haben. Er geht auf und neben dem Platz voran, zeigt sich taktisch flexibel und hilft bei der Integration neuer Spieler", ließ er sich in der Pressemeldung zitieren, die über die Vertragsverlängerung von Fabian Holland informiert.

"Man spürt, wie viel ihm der Verein bedeutet und wie sehr er sich mit den Lilien verbunden fühlt", sagt Lieberknecht über seinen Kapitän, dessen bisheriges Arbeitspapier noch bis Sommer 2024 gültig gewesen wäre. Dennoch hat der Linksverteidiger am Dienstag vorzeitig bis Juni 2025 verlängert.

Zwei Punkte vor dem HSV

Schon 2014 war der inzwischen 32-Jährige von Hertha BSC ans Böllenfalltor gewechselt - "eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Es macht unverändert großen Spaß, die Lilie auf der Brust tragen und diesen Verein auf das Feld führen zu dürfen", freut sich Holland. 259 Pflichtspiele hat er für den Traditionsklub bereits bestritten.

Mit Ausnahme einer Partie, die er wegen einer Gelbsperre verpasste, hat Holland in der laufenden Spielzeit bislang alle Pflichtspiele von Anfang an gemacht. Nach 17 von 34 Spieltagen führen die Lilien die Zweitliga-Tabelle momentan mit 36 Punkten an - zwei Zähler vor dem HSV.