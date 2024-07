Zweitliga-Spielplan 2024/25: S04 eröffnet zuhause - Ulm startet gegen Lautern

Die DFL hat am Donnerstag den Spielplan für die am 2. August beginnende neue Zweitliga-Saison veröffentlicht. Los geht es mit einem Kracher in Köln.

Drei Wochen vor der Bundesliga startet die 2. Liga in die neue Saison 2024/25. Bereits ab Freitag, den 2. August, rollt der Ball im Unterhaus wieder. Das Auftaktspiel bestreitet der 1. FC Köln gegen den Hamburger SV - dies hatten die DFL und Sat.1 als übertragender Free-TV-Sender am Donnerstagmorgen noch vor der Bekanntgabe des kompletten Spielplans mitgeteilt.

Alle weiteren Partien veröffentlichte die DFL am Donnerstagmittag. Demnach startet Schalke mit einem Heimspiel gegen Braunschweig in die neue Saison. Absteiger Darmstadt empfängt die in der Relegation gescheiterten Düsseldorfer.

Sein Zweitliga-Debüt auf der Trainerbank des 1. FC Nürnberg gibt Miroslav Klose in Karlsruhe. Der ehemalige Club-Coach Cristian Fiel empfängt mit Hertha BSC zunächst den SC Paderborn.

Ulm empfängt den FCK

Aufsteiger Ulm, der zuletzt in der Saison 2000/01 zweitklassig war, darf sich direkt auf Kaiserslautern freuen. Preußen Münster meldet sich nach 33 Jahren in Fürth in der 2. Bundesliga zurück.

Der dritte Aufsteiger, Jahn Regensburg, fährt zunächst nach Hannover. Komplett macht den ersten Spieltag das Duell der Magdeburger mit Elversberg.

Zeitgenaue Ansetzungen folgen nächste Woche

Abgesehen vom Eröffnungsspiel (20.30 Uhr) wird die DFL die Partien der ersten beiden Spieltage erst zwischen dem 8. und 12. Juli zeitgenau ansetzen. Die Spieltage 3 bis 7 folgen zwischen dem 15. und 19. Juli.

Am 23. Dezember 2024 verabschiedet sich die 2. Bundesliga in die Winterpause. Am 17. Januar 2025 geht es mit dem 18. Spieltag dann wieder los. Der 34. und letzte Spieltag steigt am 18. Mai 2025 und damit wie gewohnt einen Tag nach dem Bundesliga-Finale.