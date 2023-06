Zweitliga-Spielplan 2023/24: Kracher HSV gegen Schalke zum Auftakt

Die DFL hat den Spielplan für die Zweitliga-Saison 2023/24 am Freitag veröffentlicht. Zum Auftakt empfängt der Hamburger SV den FC Schalke 04.

Die neue Zweitliga-Saison beginnt am Freitag, 28. Juli - und das mit diesem Eröffnungsspiel: HSV gegen Schalke. In Hamburg, wo für die Mannschaft von Trainer Tim Walter eine weitere schmerzhafte Zweitliga-Runde mit dem Scheitern in der Relegation endete, startet für die Hanseaten auch der nächste Anlauf Richtung Oberhaus. Mit dem Gegner Schalke 04 könnte die neue Zweitliga-Spielzeit kaum klangvoller beginnen.

Neuauflage des Auftaktspiels von 2021/22

Bereits vor zwei Jahren (2021/22) bestritten diese beiden großen Klubs den Auftakt in die neue Saison - allerdings hatte im Juli 2021 der FC Schalke Heimrecht und verlor unter Trainer Dimitrios Grammozis gegen den HSV mit 1:3. Für den damals neuen Trainer Walter war es ein Traumstart.

Alle Spieltag zu Durchklicken ...

Zum Duell der Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC kommt es am 9. Spieltag. Der HSV trifft auf den zweiten Bundesliga-Absteiger Hertha schon am 3. Spieltag - folglich ein wahrlich knackiges Programm für die Walter-Elf.

Ebenfalls recht früh in der Saison treffen sich die beiden mittelfränkischen Zweitligisten. Am 6. Spieltag (15.-17. September) duellieren sich der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth im Frankenderby.

Das Hamburger Stadtduell steigt in der Hinrunde am 15. Spieltag - dieser wird Anfang Dezember ausgetragen (1.-3. Dezember).

Hinrunde endet im Dezember

Die 2. Bundesliga beginnt Ende Juli und damit drei Wochen vor dem 1. Spieltag im Oberhaus. Nach zwei Runden findet am Wochenende rund um den 12. August die erste DFB-Pokalrunde statt. Anders als die Bundesliga beendet die 2. Liga ihre Hinrunde zum Jahreswechsel mit dem 17. Spieltag am Wochenende rund um den Samstag, 16. Dezember 2023.

Die Rückrunde startet am Freitag, den 19. Januar 2024. Die Saison im Unterhaus endet einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag, am Sonntag, 19. Mai 2024, ehe dann die Europameisterschaft in Deutschland ansteht.

So sieht der 34. Spieltag aus

Sonntag, 19. Mai, 15.30 Uhr

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

Hannover 96 - Holstein Kiel

SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04

Hansa Rostock - SC Paderborn 07

SV Elversberg - Karlsruher SC

VfL Osnabrück - Hertha BSC

SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli