Zweitliga-Leader GAK zum Frühjahrsauftakt ohne Schlüsselkräfte?

Der Grazer AK ist in Spiel eins nach der Winterpause bei Schlusslicht Amstetten zu Gast. Dabei könnte der überlegene Tabellenführer möglicherweise auf zwei wichtige Akteure verzichten müssen.

Der Grazer AK geht mit einem Vorsprung von acht Punkten auf Verfolger Ried in die Frühjahrssaison. Zum Auftakt müssen die Steirer ins niederösterreichische Mostviertel, wo sie am Samstag um 14.30 Uhr bei Tabellenschlusslicht Amstetten zu Gast sind.

Zwei wichtige Akteure könnten dem GAK zum Auftakt noch fehlen. Einerseits Spielmacher Christian Lichtenberger, der sich bei einer Eishockey-Partie mit der Mannschaft eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hatte, andererseits Torjäger Daniel Maderner, der bis zuletzt aufgrund einer Meniskusverletzung pausieren musste. Beide Stammkräfte sind bereits wieder im Mannschaftstraining, haben jedoch praktisch die gesamte Vorbereitung verpasst. Fraglich ist somit, wann das Duo wieder auf den Platz zurückkehren kann.

"Christian Lichtenberger und Daniel Maderner sind auf einem sehr guten Weg. Ob sie am Wochenende bereits spielen werden, ist noch offen. Der Rest der Mannschaft ist fit und gut in Schuss", erklärt der Klub gegenüber dem kicker.

Zaizen nun bei Amstetten

Ein interessantes Spiel wird jenes am Samstag auch für Atsushi Zaizen. Der Japaner wechselte im Sommer 2022 von Wacker Innsbruck zum GAK, wurde dort aber nie richtig glücklich. Bei seiner Ankunft in Graz laborierte der Offensivspieler noch an einem Kreuzbandriss und feierte erst im April 2023 sein Debüt.

Im abgelaufenen Wintertransferfenster entschieden sich Klub und Spieler für eine Leihe zu Amstetten. Zaizen könnte demnach prompt gegen seinen Ex-Klub auf dem Platz stehen.