Zweitliga-Konkurrenz ausgestochen: FCN sichert sich Duisburgs Jander

Der 1. FC Nürnberg treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Vom MSV Duisburg kommt Caspar Jander im kommenden Sommer zu den Mittelfranken, die somit die Ligakonkurrenz ausstechen.

Der MSV Duisburg muss das zweite Talent binnen eines Jahres ziehen lassen. Nachdem sich Julian Hettwer vor der laufenden Saison gen Dortmund verabschiedete, folgt im kommenden Sommer der Abgang von U-20-Nationalspieler Caspar Jander. Der 1. FC Nürnberg hat sich die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers gesichert, dessen Vertrag beim MSV zum Saisonende ausläuft.

FCN auf Abgänge vorbereitet

In Nürnberg soll Jander die Lücke schließen, die sein Nationalmannschafts-Kollege Jens Castrop im Sommer aller Voraussicht nach hinterlässt. Der zentrale Mittelfeldspieler entwickelte sich in den vergangenen Monaten zur unverzichtbaren Größe und steht wie die beiden Eigengewächse Can Uzun und Nathaniel Brown vor dem nächsten Karriereschritt. Jander kann bereits 57 Spiele (zwei Tore, acht Vorlagen) in der 3. Liga vorweisen und ist in der laufenden Saison unumstrittene Stammkraft bei den Zebras.

Rebbe von Janders Potenzial überzeugt

"Wir verfolgen Caspar wirklich schon eine ganze Weile und haben mehrere Anläufe unternommen", erklärte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe. "Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Wir sehen großes Potenzial in ihm und sind überzeugt davon, dass er seine positive Entwicklung bei uns fortsetzt."

Auch der Hamburger SV und Holstein Kiel waren an Jander interessiert, der seine fußballerische Ausbildung unter anderem bei Preußen Münster, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 durchlief. In Nürnberg unterschreibt Jander einen langfristigen Vertrag.