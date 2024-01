Zweitliga-Klubs im Blick: Klose bietet sich für neuen Job an

Miroslav Klose (45) will zurück auf die Trainerbank. Nach eigener Aussage hat er besonders Vereine aus der 2. Bundesliga beobachtet.

"Wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich", sagte Klose in einem am Dienstag erscheinenden Interview von Münchner Merkur/tz. "Es heißt, wenn man lange zu Hause sitzt, fällt einem die Decke auf den Kopf. Demzufolge ist sie bei mir schon längst draufgefallen." Klose, der seine aktive Karriere 2016 beendet hatte, war zuletzt Cheftrainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach, dort aber bereits nach knapp neun Monaten im vergangenen März wieder entlassen worden. Seitdem wartet er auf ein neues Engagement.

"Ich möchte so schnell wie möglich eine neue Aufgabe annehmen. Aber es muss halt passen", so der Weltmeister von 2014 in dem Interview. "Gespräche mit meinem Ex-Klub Altach haben mir gezeigt, dass es wichtig ist, dass die Dinge, die besprochen wurden, nach Dienstantritt auch umgesetzt werden. Dort ist leider vieles nicht eingetreten, was abgemacht war. Das ist auch ein Learning." In Altach verlor Klose 14 seiner 24 Pflichtspiele, blieb in seinen letzten acht Partien sieglos. Zuvor war Klose unter anderem im Nachwuchsbereich des FC Bayern und als Co-Trainer unter Hansi Flick bei den Profis des Rekordmeisters tätig.

In Zukunft will Klose wieder als Cheftrainer einer Profimannschaft arbeiten - und hat dafür die zehn Monate ohne Jobs genutzt, um sich vorzubereiten. "Ich habe mir viele Spiele live angesehen und mir dafür einen Plan erstellt", so der Ex-Stürmer. "Ich habe mir gesagt, ich lasse mal fünf bis sechs Partien in der 2. Liga ins Land gehen und dann schaue ich, wer ein bisschen weiter hinten in der Tabelle liegt.

Besonders Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock und seinen Ex-Klub, den 1. FC Kaiserslautern, habe er "intensiver verfolgt", sagt Klose. "Wie spielen sie? Was könnte man mit dem vorhandenen Kader besser machen? Ich habe meine Berichte darüber geschrieben. Es ging mir auch darum, dass ich - sofern es mal dazu kommen sollte, dass diese Vereine sich von einem Trainer trennen - recht weit bin und auf Anhieb meine Pläne dort präsentieren kann."

In Kaiserslautern wurde schließlich durch die Entlassung von Dirk Schuster Ende November eine Stelle frei - die der Klub aus der Pfalz allerdings mit Kloses ehemaligem Teamkollegen Dimitrios Grammozis besetzte. "Leider" habe es nicht mit einem Engagement beim FCK geklappt, so Klose, der aber ausführt: "Ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich es meiner Meinung nach sehr intensiv und gut gemacht habe."

Aber nicht nur auf den deutschen Fußball habe er sich festgelegt, erzählt der Ex-Stürmer. Er habe sich internationale Spiele angeschaut, sich viel mit Scouting, Spielanalyse und Transferdynamik beschäftigt. Außerdem habe er seine Sprachkenntnisse "in Polnisch, Italienisch und Englisch aufgefrischt".