Zweitliga-Erfahrung im Gepäck: Phönix verpflichtet Lesueur

Mit Tony Lesueur verpflichtet der 1. FC Phönix Lübeck einen neuen Offensivspieler. Der 23-Jährige, der der für den FC Chambly Oise schon französische Zweitliga-Erfahrung sammelte, spielte zuletzt beim BSV SW Rehden und stand in der Oberliga Niedersachsen in der vergangenen Saison 31-mal auf dem Platz. Sportdirektor Frank Salomon lobt den Neuzugang: "Tony war bereits ein absoluter Wunschspieler für die vergangene Spielzeit - damals scheiterte der Deal jedoch an den Ablöseforderungen des BSV. Wir sind sehr froh darüber, dass in diesem Sommer allesge klappt hat. Tony wird uns garantiert weiterhelfen!“