Zweitliga-Erfahrung für Hoffenheim II: Llugiqi kommt aus Ingolstadt

Arian Llugiqi wird künftig für die U 23 der TSG Hoffenheim auflaufen. Der 21-jährige Offensivspieler kommt vom FC Ingolstadt, für den er bereits viermal in der 2. Bundesliga und vergangene Saison zwölfmal in der 3. Liga zum Einsatz kam. Für seine Heimat Kosovo lief Llugiqi in sechs U-21-Länderspielen auf.