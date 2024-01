Zweitliga-Einsätze in Deutschland und den Niederlanden: RWO holt Sieben

Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet Phil Sieben. Der 24-jährige Mittelfeldakteur, der zuletzt bei Roda Kerkrade unter Vertrag stand und zuvor schon in Deutschland in der zweiten Liga zum Einsatz kam, wird künftig mit dem Kleeblatt auf der Brust auflaufen.

Rot-Weiß Oberhausen kann einen ersten Winterzugang vermelden: Mit dem 24-jährigen Phil Sieben kommt ein zuletzt vertragsloser Mittelfeldakteur. Der gebürtige Lüneburger stand bis September 2023 bei Roda Kerkrade unter Vertrag, absolvierte dort in der Keuken Kampioen Divisie (2. Liga) in der Saison 2022/23 insgesamt 25 Einsätze (ein Tor).

Zuvor ausgebildet wurde Sieben beim VfL Lüneburg, dem SC Paderborn und seit 2016 dem FC Schalke 04. Einsätze in den Junioren-Bundesligen stehen ebenso in seiner Vita wie 52 Partien in der Regionalliga West: Denn aus Gelsenkirchen ging es für den variablen Mittelfeldspieler über den SC Paderborn weiter in die U 23 von Fortuna Düsseldorf. Dort durfte er für die Erste Mannschaft in zwei Partien auch Zweitliga-Luft schnuppern und kam auch im DFB-Pokal zum Einsatz. Im Sommer 2022 ging es dann über die Grenze in die Niederlanden - um jetzt wieder in der Regionalliga West seine Zelte aufzuschlagen.

"Entscheidung leicht gemacht"

"Wir sind froh, dass wir uns vor Transferfensterschluss mit Phil im Offensivbereich verstärken konnten. Er ist ein Akteur, der offensiv alle Positionen spielen kann und spielerische Elemente mit ins Spiel bringt", glaubt der Sportliche Leiter von RWO, Patrick Bauder. Auch der Neuzugang freut sich auf die Aufgabe: "Das Umfeld und das Trainerteam haben mir die Entscheidung zu RWO zu wechseln leicht gemacht. Ich wurde im ersten Training bereits super aufgenommen und hoffe, eine erfolgreiche Saison zu spielen, um die Ziele des Vereins zu erreichen."

Los geht es für Sieben bei seinem neuen Verein, der aktuell auf Rang fünf steht und am liebsten nochmals ins Rennen um die vordersten Plätze eingreifen möchte, am kommenden Freitag beim Punktspiel gegen den SV Lippstadt.