Zweitliga-Aufsteiger HSG Konstanz holt lettischen Nationalspieler

Die HSG Konstanz bastelt weiter am Kader für die neunte Saison in der 2. Handball-Bundesliga: Der Aufsteiger verpflichtet einen lettischen Nationalspieler.

Raivis Gorbunovs wechselt an den Bodensee. Lettischer Handballverband (LHV)

Nach Kreisläufer Nikita Pliuto (TuS Ferndorf), Linkshänder Sören Fuhrmann (Füchse Berlin) und Rückraum-Hüne Luca Schwormstede (THW Kiel) ist der lettische Nationalspieler Raivis Gorbunovs der vierte Neuzugang der HSG Konstanz. Der Spielmacher erhält zunächst einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Das gab der Zweitligist am heutigen Mittwoch (10. Juli) bekannt.

Torgefährlich und variabel

Gorbunovs spielte zuletzt für Bergsøy in der zweithöchsten norwegischen Liga. "Raivis wird uns mit seiner internationalen Erfahrung, seiner Geschwindigkeit und Torgefährlichkeit sofort weiterhelfen", glaubt HSG-Geschäftsführer André Melchert. Durch die Flexibilität des Letten bekommt die HSG somit noch mehr Variationsmöglichkeiten im Rückraum. Denn: Gorbunovs kann nicht nur auf der Mitte, sondern auch auf Halblinks und Halbrechts spielen.

Der 25 Jahre alte Mittelmann konnte sich mit 38 Treffern in nur fünf Partien bereits als bester Torschütze der U18-Europameisterschaft auszeichnen und ist aktuell in der Qualifikation für die Herren-Europameisterschaft 2026 viertbester Torschütze Lettlands. Ab Herbst geht es in der Quali-Gruppenphase für sein Heimatland weiter gegen Spanien, Serbien und Italien.

Guter Freund von Krištopans

Der 1,85 Meter große Rückraumspieler ist mit Lettlands Star-Handballer Dainis Krištopans eng befreundet. Beide wurden in Ludza geboren. Der große Traum Gorbunovs ist es, sein Heimatland Lettland zur zweiten EM-Teilnahme zu verhelfen.

Bei der HSG Konstanz möchte er "die nächsten Schritte machen und mich persönlich weiterentwickeln." Raivis Gorbunovs sagt: "Das Wichtigste ist für mich jedoch, meinem Team bestmöglich zu helfen und dass wir erfolgreich sind."