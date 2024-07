Zweitliga-Ansetzungen: Schalke steigt am Samstagabend ein, Aufsteigerduell am Freitag

Die DFL hat die ersten beiden Spieltage der Saison 2024/25 in der 2. Liga zeitgenau angesetzt. Schalke empfängt im ersten Samstagabendspiel Braunschweig, eine Woche später stehen sich Regensburg und Ulm am Freitag gegenüber.

Bisher war lediglich bekannt, dass Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und der Hamburger SV am 2. August ab 20.30 Uhr das Auftaktspiel im Unterhaus bestreiten werden. Nun hat die DFL auch die restlichen Ansetzungen der Partien an den ersten beiden Spieltagen veröffentlicht.

Nachd er Auftaktpartie finden am Samstag, den 3. August, fünf Partien statt. Viermal erfolgt der Anpfiff um 13 Uhr, das erste Topspiel am Samstagabend bestreiten ab 20.30 Uhr dann Schalke 04 und Eintracht Braunschweig. Wie üblich werden am Sonntag (4. August) drei Partien um 13.30 Uhr angepfiffen. Mit Darmstadt 98 genießt auch der zweite Bundesliga-Absteiger am 1. Spieltag Heimrecht, die Lilien empfangen Fortuna Düsseldorf. Auch Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball darf mit einem Heimspiel eröffnen, die Spatzen haben den 1. FC Kaiserslautern zu Gast.

Regensburg gegen Ulm am Freitag - Duell der Altmeister am Samstagnachmittag in Nürnberg

Der 2. Spieltag findet dann nach dem Regelspieltag statt: Zwei Partien steigen am Freitag, den 9. August, ab 18.30 Uhr - unter anderem treffen sich zwei der drei Aufsteiger: Jahn Regensburg freut sich auf Ulm. Am Samstagmittag (10. August) erfolgt ab 13 Uhr der Anpfiff bei drei Partien. Im Mittelpunkt dürfte die Partie zwischen den beiden befreundeten Altmeistern 1. FC Nürnberg und Schalke 04 stehen.

Im Abendspiel ab 20.30 Uhr stehen sich der Hamburger SV und Hertha BSC gegenüber - für den HSV ist es also das zweite Abendspiel an den ersten beiden Spieltagen. Weiter geht es dann am Sonntag (11. August) mit drei Spielen. Dabei wird Aufsteiger Preußen Münster nach 33 Jahren seine Heim-Comeback in der 2. Liga feiern.

Nach dem 2. Spieltag wird am Wochenende darauf die 1. Runde im DFB-Pokal ausgespielt. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 3 bis 7 kündigte die DFL voraussichtlich für die kommende Woche ab dem 15. Juli an.