Zweitliga-Ansetzungen: DFL terminiert Spieltage 27 bis 30

Die DFL hat die Spieltage 27 bis 30 zeitgenau angesetzt. Das Verfolgerduell zwischen dem HSV und Kiel steigt am 30. Spieltag am Samstagabend. Eine Woche zuvor treffen sich die Altmeister Schalke und Nürnberg ebenfalls am Samstagabend.

Hamburgs Immanuel Pherai (re.) und Kiels Marvin Schulz stehen sich am 30. Spieltag am Samstagabend gegenüber. IMAGO/Claus Bergmann

Am 27. Spieltag empfängt die SpVgg Greuther Fürth den Hamburger SV am Ostersonntag, den 31. März (13.30 Uhr). Das Kleeblatt spielt eine überraschend starke Runde, Steffen Baumgart soll die Hanseaten zum Aufstieg führen. Wegen des Osterwochenendes entfallen die Partien am Karfreitag. Drei Partien finden am Samstagnachmittag (13.30 Uhr) statt, am Abend (20.30 Uhr) stehen sich Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg gegenüber. Fünfmal wird am Ostersonntag gespielt.

Die restlichen drei exakt terminierten Spieltage folgen dann wieder dem Regelspielplan mit zwei Partien am Freitagabend, je drei am Samstag- wie Sonntagnachmittag sowie das Samstagabendspiel. Am 28. Spieltag trifft sich in der Hansestadt ebenfalls viel Tradition, wenn der HSV den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (6. April, 13 Uhr) empfängt. Spitzenreiter St. Pauli ist dann wenige Stunden später (20.30 Uhr) beim Karlsruher SC gefordert, am Sonntag (13.30 Uhr) sehen sich unter anderem Hannover 96 und der FC Schalke 04.

29. Spieltag: Niedersachsen-Derby am Sonntagnachmittag - Eine Woche später Ostduell ebenfalls sonntags

Der 29. Spieltag startet am 12. April (18.30 Uhr) mit dem Nordost-Duell zwischen Hertha BSC und Hansa Rostock. Das Topspiel am Samstagabend (13. April) bestreiten die beiden Altmeister Schalke 04 und 1. FC Nürnberg. Tags darauf steigt um 13.30 Uhr unter anderem das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96.

Eine Woche später richten sich die Blicke in den Keller, der VfL Osnabrück hat Eintracht Braunschweig am Samstagnachmittag (20. April, 13 Uhr) zu Gast. Zwei heiße Duelle gibt es im Norden: Bereits am Samstagabend (20.30 Uhr) begrüßt der Hamburger SV Holstein Kiel zum Verfolgerduell, tags darauf stehen sich am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) Hannover 96 und der FC St. Pauli gegenüber. Und auch im Osten der Republik wird einer Partei entgegengefiebert: Ebenfalls am Sonntagnachmittag steigt das Ostduell zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg.