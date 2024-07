Zweitliga-Absteiger Dornbirn ist zahlungsunfähig

Schlechte Nachrichten bei Zweitliga-Absteiger FC Dornbirn. Der Vorarlberger Klub, der aufgrund von finanziellen Gründen den Zwangsabstieg in der vergangenen Saison hinnehmen musste, ist zahlungsunfähig. Nach Angaben der Dornbirner wurde auf Amateurbetrieb umgestellt, in der Regionalliga West will man aber dennoch antreten.

Schlechte Aussichten für Eric Orie und den FC Dornbirn. GEPA pictures