Zweites Halbfinale für Megos und Flohé

Alex Megos und Yannick Flohé überzeugten auch in ihrer zweiten Qualifikationsrunde bei der WM in Bern. Im Lead-Klettern steht das DAV-Duo im Halbfinale.

Am Dienstag zogen drei von drei deutschen Startern in der Boulder-Qualifikation ins Halbfinale ein, am Donnerstag hieß die Ausbeute zwei von drei.

In der Lead-Qualifikation der Sportkletter-WM in Bern (1. bis 12. August) gingen Alex Megos, Yannick Flohé und Philipp Martin an die Wand. Am Ende verpasste nur Letztgenannter das Halbfinale der besten 26 knapp - auf Platz 29 landete DAV-Athlet Martin aus Kaufbeuren. Angesichts der vertretenen Weltspitze ist dies trotz aller Knappheit dennoch ein mehr als respektables Ergebnis für den 28-Jährigen.

Megos und Flohé legten jeweils in der ersten von insgesamt zwei Routen den Grundstein für das Weiterkommen. Der Erlanger Megos kletterte mit einer Wertung von 41 nur einen Griff weniger hoch als der beste des ersten Durchgangs, Jakob Schubert aus Österreich.

Durchgang Nummer zwei lief dann mit Griff 25+ nicht mehr ganz soüberzeugend, doch zum Halbfinaleinzug reichte es mit Platz 13 dennoch souverän.

Flohé indes schob sich in der anderen Qualifikationsfruppe bei der ersten Route mit einer Wertung von 38+ hautnah an die Top Drei ran - Sorato Anraku (Japan), Adam Ondra (Tschechien) und Toby Roberts (Großbritannien) wiesen alle drei mit 39+ den Bestwert auf.

In der zweiten Route konnte es der 23-jährige aus Aachen damit ein wenig ruhiger angehen, legte mit Griff 33 dennoch eine zweite Topleistung hin und qualifizierte sich am Ende als Neunter fürs Halbfinale.

