Zweites 5:0 in Folge: Rot-Weiß Erfurt setzt sich an die Spitze

Die Oberliga NOFV-Süd hat einen neuen Tabellenführer - und der heißt wieder Rot-Weiß Erfurt. Der Traditionsverein und Ligafavorit hievte sich am Mittwochabend mit einem 5:0 über den SV Arnstadt auf Rang eins und hat mit weiteren Nachholspielen in der Hinterhand die beste Ausgangslage im Rennen um die Regionalliga-Rückkehr.

Zuletzt am 10. Spieltag schmückte RWE die Tabellenspitze der Oberliga NOFV-Süd, dann folgte eine schwierige Phase des Traditionsvereins, der wegen der Corona-Pandemie und entsprechenden Fällen im Team viele Wochen aussetzen musste. Die Konkurrenz zog an spielfreien Erfurtern vorbei, bei denen sich so langsam Nervosität einschlich. "Wenn die erkrankten Spieler wieder trainieren dürfen, fangen sie praktisch bei null an. Die kommen ja nach fast zwei Wochen nicht gut erholt aus dem Urlaub, sondern wir müssen sie behutsam erst wieder an höhere Belastungen heranführen", sagte damals Sportdirektor Franz Gerber.

Nun, nach der Winterpause, scheint RWE aber endgültig wieder auf Kurs: Drei Ligaspiele gab es im Jahr 2022 für die Erfurter. Die Bilanz: Drei Siege, 13:0 Tore. Das am Mittwochabend souverän herausgeschossene 5:0 gegen den SV 09 Arnstadt - das zweite 5:0 in Folge - katapultierte die Thüringer nun an die Tabellenspitze. Dabei hielt der abstiegsbedrohte Gast in Durchgang eins noch ordentlich mit und stand defensiv diszipliniert. Das klare Chancenplus aber lag bei der Heimelf. Durch einen von Mergel verwandelten Foulelfmeter - Tavares wurde zuvor bei einem Dribbling gelegt - ging RWE dann auch mit 1:0 in Führung (23.). Kurz vor der Pause schnürte Mergel seinen Doppelpack: Er umkurvte Defensivmann Skaba und netzte zum 2:0 (40.). Nach der Pause wurde die Dominanz des Favoriten noch größer: Cabral legte quer auf den eingewechselten Schwarz - 3:0 (66.). Wenig später servierte Cabral für Tavares - 4:0 (72.). Für den 5:0-Schlusspunkt sorgte der ebenfalls eingewechselte Woiwod per Abstauber (82.).

Mit 30 Punkten steht Erfurt damit auf Rang eins, punktgleich mit dem Zweitplatzierten FSV Bautzen, der allerdings schon drei Spiele mehr auf dem Konto hat. Größter Konkurrent ist derzeit der auf Rang drei liegende VFC Plauen, der wie Erfurt 13 Spiele absolviert hat und aktuell einen Punkt hinter dem neuen Spitzenreiter steht. Mit Spannung wird nun der kommende Spieltag erwartet: Am Sonntag steht das Spitzenspiel VFC Plauen vs. Rot-Weiß Erfurt an.