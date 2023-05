Zweiter Vorfall mit einer Waffe: Grizzlies suspendieren Morant erneut

Die Memphis Grizzlies haben Ja Morant ein weiteres Mal suspendiert, das gab die Franchise am Sonntag bekannt. Der 23-Jährige ist bis auf Weiteres von allen Team-Aktivitäten freigestellt. Grund ist ein Instagram-Video, in dem Morant angeblich erneut mit einer Waffe hantiert.

Wie es von Seiten der Grizzlies heißt, hat auch die Liga eine Untersuchung gegen Morant eingeleitet. Die NBA teilte über Sprecher Mark Bass mit, von dem Vorfall zu wissen. Die Liga sei aktuell dabei, weitere Informationen einzuholen. Erst vor zwei Monaten wurde Morant wegen eines ähnlichen Vorfalls suspendiert, damals verpasste er 13 Spiele der Grizzlies.

Am Samstag kursierte ein Instagram-Live-Video im Internet, das zeigt, wie Morant auf dem Beifahrersitz eines Autos offenbar eine Waffe in der Hand hält. Es ist allerdings nicht klar, ob es sich um eine echte Waffe handelte. Das Video wurde mittlerweile gelöscht.

Im März war der Superstar der Grizzlies ebenfalls in einem Instagram-Video zu sehen, wie er in einem Nachtklub eine Waffe präsentierte. Die Polizei leitete im Anschluss Ermittlungen ein, es wurde jedoch keine Anklage erhoben - dennoch wurde er von den Grizzlies suspendiert.

Frühes Play-off-Aus für Morant und die Grizzlies

Morant selbst zeigte sich nach dem Vorfall reumütig, entschuldigte sich bei "meiner Familie, meinen Mitspielern, Coaches, Fans, Partnern, der Stadt Memphis und der Franchise" und kündigte an, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Ende März kehrte er schließlich auf das Parkett zurück, die Grizzlies beendeten die Saison mit Morant, der im Schnitt 26,2 Punkte, 8,1 Assists und 5,9 Rebounds auflegte, auf Platz zwei in der Western Conference. Allerdings scheiterte Memphis bereits in der ersten Runde der Play-offs in sechs Spielen an den Los Angeles Lakers.

Entsprechend ging es für die Grizzlies früh in die Sommerpause. Morant gab im Anschluss zu, dass die Probleme abseits des Courts auch das Team beeinflusst hätten, und kündigte an, in Zukunft an seiner Disziplin arbeiten zu wollen.