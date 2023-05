Zweiter vergebener Matchball? Warum es Lieberknecht "menschlich" findet

Schon am 31. Spieltag hätte der SV Darmstadt 98 den Aufstieg besiegeln können, doch die Lilien verloren gegen den FC St. Pauli ebenso wie am vergangenen Sonntag bei Hannover 96. Sind die Beine also gelähmt, weil der Kopf ins Spiel gekommen ist?

Torsten Lieberknecht stockte kurz. Darmstadts Trainer saß im Medienraum des Stadions in Hannover und war gerade danach gefragt worden, ob seine Mannschaft allmählich Nerven zeigen würde - jetzt, da sie unmittelbar vor der Rückkehr in die Bundesliga stehe. Lieberknecht hatte daraufhin eingestanden, dass das in der ersten Hälfte tatsächlich der Fall gewesen sei, im Grunde aber nur menschlich sei. Und dann sprach er ein Versprechen aus: "Wir werden am Freitag eine menschliche Reaktion zeigen", meinte Lieberknecht, ehe er eben ins Stocken geriet.

Konnte er das bringen? Sollte er jetzt tatsächlich in aller Öffentlichkeit vorhersagen, dass die "menschlichen Reaktion" bedeuten werde, dass seine Mannschaft beim nächsten Spiel gegen den 1. FC Magdeburg aufsteigt? Nein, so weit wollte sich Lieberknecht nicht aus dem Fenster lehnen, also sagte er nach einer kurzen Pause: "Und die wird schön."

Dass es nicht schon in Hannover schön wurde, lag in erster Linie an den ersten 45 Minuten, in denen Darmstadt zunächst nicht auf der Höhe war und nach einer halben Stunde 0:2 zurücklag. Für Lieberknecht war das allerdings kein Beinbruch, sondern schlichtweg menschlich. "Wenn es nicht so wäre", erklärte der 49-Jährige, "hätte ich nicht diese Mannschaft vor meinem Gesicht, die uns ab dem 1. Spieltag so viel Freude bereitet, weil sie eben so ein tiefes Herz mitbringt, Fußball zu spielen."

Sollte also heißen: Erst diese Hingabe für den Fußball, diese Leidenschaft und diese Identifikation mit dem Verein hat Darmstadt in die derzeitige Lage gebracht - und exakt diese Hingabe, Leidenschaft und Identifikation sorgt nun eben dafür, dass die Nerven einsetzen.

Aber, und das ist es, was von diesem 1:2 in Hannover bleiben wird: In Lieberknechts Augen war es "eine Niederlage, die uns für Freitag in den Fokus bringen lässt, dass wir dort Vollgas geben werden, um unser großes Ziel zu erreichen". Und wenn das dann gelingt, wird es tatsächlich schön - so wie es Lieberknecht vorausgesagt hat, ohne es vorauszusagen.