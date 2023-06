Zweiter Transfer: Makridis wechselt an die Bremer Brücke

Nach dem dramatischen Aufstieg in die 2. Bundesliga hat der VfL Osnabrück mit Charalambos Makridis den zweiten Neuzugang zur neuen Saison vermeldet. Der Offensivspieler war zuletzt bei Jahn Regensburg aktiv.

Läuft in der kommenden Saison im Trikot des VfL Osnabrück auf: Charalambos "Babis" Makridis osnapix

Nach der Verpflichtung von Lars Kehl hat der VfL Osnabrück seinen zweiten Neuzugang fix gemacht. Wie der Aufsteiger am Dienstag vermeldete, wechselt Charalambos Makridis zur neuen Saison an die Bremer Brücke. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Makridis spielte zuletzt beim SSV Jahn Regensburg, wo sein Vertrag auch aufgrund des Zweitligaabstiegs und dem damit verbundenen personellen Umbruch nicht verlängert wurde. In der abgelaufenen Saison stand der Offensivspieler in 27 Partien auf dem Platz und sammelte dabei fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Assists).

Ausgebildet wurde der heute 26-Jährige beim SC Verl und wechselte 2016 zur zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. In der Winterpause der Saison 2019/20 folgte der Schritt nach Regensburg. Insgesamt kommt der Angreifer für diese Vereine auf 99 Einsätze in der Regionalliga West und 73 Partien in der 2. Bundesliga.

"Art des Fußballs passt perfekt zu mir"

Nach dem Medizincheck war VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh voll des Lobes über seine Neuverpflichtung: "Wir sind bereits seit längerer Zeit an Charalambos Makridis interessiert und haben seine Entwicklung genau verfolgt. Er ist flexibel auf beiden offensiven Außenbahnen einsetzbar, kann aber auch das Zentrum besetzen und wird die Zweitligaerfahrung in unserem Kader erhöhen. Ihn zeichnen ein sehr gutes 1:1, seine technische Versiertheit und sein beidfüßiger Abschluss aus. Die Gespräche mit ihm haben gezeigt, dass er auch charakterlich zum VfL und in die Mannschaft passt."

Auch Makridis, der meist "Babis" gerufen wird, freut sich auf seine neue Herausforderung bei Osnabrück: "Nach den Gesprächen mit dem Trainer und dem Sportdirektor war für mich schnell klar, dass ich unbedingt für den VfL und seine unfassbaren Fans spielen möchte. Dazu passt die Art des Fußballs, der hier gespielt wird, perfekt zu mir."